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Топ-6 місць, які варто відвідати в Японії

12 березня 2025 13:35
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Що варто подивитись в Японії — поради мандрівникам
Краса Японії. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Японія — країна контрастів. Тропічні пляжі, засніжені ліси та пейзажі прямо як із казок.

Тревел-канал BEAUTIFUL DESTINATIONS підібрав 6 локацій, які обов'язково варто відвідати і які заслуговують на місце у вашому маршруті.

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Що подивитись в Японії

Острів Окінава. Пляжі з білим піском та бірюзова вода. Туристи можуть оцінити красу підводного світу, зайнявшись дайвінгом.

Річка Шінгасі. Обов'язково влаштуйте весняну прогулянку на човні під тунелями квітучої сакури.

Капібара Онсен. Відвідайте зоопарк Ідзу Шаботен, щоб поспостерігати за капібарами, які блаженно купаються в гарячих джерелах.

Озеро Кавагуті. Одне з найкращих місць, де можна побачити відображення гори Фудзі в спокійному, скляному озері.

Місто Ямагата. Батьківщина знаменитих "снігових монстрів" та гірськолижного курорту найвищого рівня Zao Onsen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jandos Doska (@dska_0729)

Парк Хігасімокото Сібадзакура. Прогуляйтесь пагорбами, вкритими мільйонами рожевих квітів моху.

Раніше ми писали, що українська туристична компанія розпочала роботу в Чехії. Також ми розповідали, в яких ресторанах Риму можна повечеряти без черг та натовпів туристів. 

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