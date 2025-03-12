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Топ-6 мест, которые стоит посетить в Японии

12 марта 2025 13:35
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Что стоит посмотреть в Японии - советы путешественникам
Красота Японии. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Япония — страна контрастов. Тропические пляжи, заснеженные леса и пейзажи прямо как из сказок.

Тревел-канал BEAUTIFUL DESTINATIONS подобрал 6 локаций, которые обязательно стоит посетить и которые заслуживают места в вашем маршруте.

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Остров Окинава. Пляжи с белым песком и бирюзовая вода. Туристы могут оценить красоту подводного мира, занявшись дайвингом.

Река Сингаси. Обязательно устройте весеннюю прогулку на лодке под туннелями цветущей сакуры.

Капибара Онсен. Посетите зоопарк Идзу Шаботен, чтобы понаблюдать за капибарами, которые блаженно купаются в горячих источниках.

Озеро Кавагути. Одно из лучших мест, где можно увидеть отражение горы Фудзи в спокойном, стеклянном озере.

Город Ямагата. Родина знаменитых "снежных монстров" и горнолыжного курорта высочайшего уровня Zao Onsen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jandos Doska (@dska_0729)

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