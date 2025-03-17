Остров Панарея в Италии — почему его выбирают богачи

Итальянский остров Панарея. Фото: panareagin.it

Многие острова в Италии довольно популярны и на них всегда полно туристов. Однако мало кто знает о настоящей жемчужине Сицилии — острове Панарея.

Об этом пишет Express.

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Остров украшают традиционные дома из белого известняка с извилистыми пешеходными улочками и яркие бугенвилии. Летом многие знаменитости приплывают на Панарею, где наслаждаются жизнью в местных барах и закусочных.

Среди известных людей, которые посетили Панарею — бельгийский принц Лоран, певица Бейонсе и ее муж Jay Z.

Попасть на остров не так просто, поскольку туда нельзя долететь прямым рейсом. Можно добраться до материковой части Сицилии, до столицы Палермо или Катании на восточном побережье популярными авиакомпаниями EasyJet, Jet2, British Airways и Ryanair. Оттуда садитесь на поезд или арендуйте авто до выбранного вами порта — лучше всего до Милаццо.

Итальянский остров Панарея. Фото: Pinterest

Сядьте на один из общественных паромов компании Liberty Lines, который доставит вас в Панарею.

На острове можно снять яхты и лодки и насладиться невероятной красотой побережья.

Напомним, мы рассказывали, почему стоит посетить Японию. Также мы писали о том, как украинский защитник спас жизнь туристу в Италии.