Воїн ЗСУ допоміг пораненому мандрівнику в Італії — деталі

Український захисник. Фото: УНІАН

Український військовий під час відпустки у Венеції врятував життя пораненому мандрівнику. Хлопець міг загинути через ножове поранення.

Про це пише Corriere del Veneto.

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Зазначається, що між двома однолітками спалахнула бійка. Один із хлопців дістав великий ніж і почав бити іншого по руці та нозі.

Поранений пробіг кілька метрів і впав навпроти ресторану Trattoria Tre Spiedi. Український військовий, який перебував у відпустці, надав невідкладну медичну допомогу постраждалому й врятував йому життя.

Українець врятував хлопця у Венеції. Фото: corrieredelveneto.corriere.it

На місце події прибули криміналісти і місцева поліція. Проте правоохоронці втратили слід нападника.

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