Воїн ЗСУ допоміг пораненому мандрівнику в Італії — деталі

У Венеції український воїн врятував життя туристу, — ЗМІ
Український військовий під час відпустки у Венеції врятував життя пораненому мандрівнику. Хлопець міг загинути через ножове поранення.
Про це пише Corriere del Veneto.
Український захисник допоміг пораненому хлопцю
Зазначається, що між двома однолітками спалахнула бійка. Один із хлопців дістав великий ніж і почав бити іншого по руці та нозі.
Поранений пробіг кілька метрів і впав навпроти ресторану Trattoria Tre Spiedi. Український військовий, який перебував у відпустці, надав невідкладну медичну допомогу постраждалому й врятував йому життя.
На місце події прибули криміналісти і місцева поліція. Проте правоохоронці втратили слід нападника.
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