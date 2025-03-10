Європа видає Шенген росіянам — кількість збільшилась

Шенгенська віза. Фото: Pinterest

На третій рік війни в Україні країни Європи стали забувати про злочини росіян і почали видавати їм більше шенгенських віз. Очолює рейтинг "найдоброзичливіших" країн до мешканців РФ Італія.

Про це йдеться в повідомленні МВС Латвії.

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Повідомляється, що минулого року мешканцям РФ було видано 565 069 шенгенських віз, і це на 25% більше, ніж у 2023 році. Понад 90 % виданих віз — туристичні. А ось у 2023 році їх кількість, порівняно з 2022 роком, зменшилась та становила 45 000.

Згідно з даними статистики за 2023 рік, найбільше віз росіянам видала Італія (134 тис.). На другому місці опинилася Франція із 99,5 тис. віз. Закриває трійку лідерів Іспанія, яка видала росіянам 96,8 тис. віз.

Отримання візи. Фото: Freepik

Шенгенська віза — це дозвіл, виданий державою-членом Шенгенської угоди, що дозволяє в'їзд до Шенгенської зони з метою запланованого короткострокового перебування (короткострокова віза) або транзиту через територію держави-члена Шенгенської угоди. Короткострокове перебування не повинно перевищувати 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

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