Фрази англійською, які знадобляться у подорожі — інструкції туристам

Туристка в іншій країні.

Якщо ви плануєте найближчим часом поїхати за кордон, варто вивчити декілька фраз. Знання дадуть вам можливість почуватись більш впевнено під час подорожі.

Редакція Новини.LIVE підібрала фрази англійською мовою, які стануть в нагоді під час подорожі в будь-яку європейську країну.

Фрази англійською для подорожі

"How can I get to...? [haʊ du aɪ gɛt tu...?] – Як мені дістатися до...?

"Where is the nearest...? [wɛər ɪz ðə ˈnɪərɪst...?] – Де знаходиться найближчий...?".

"Could you help me, please? [kʊd ju hɛlp mi pliːz?] – Ви могли б мені допомогти?"/

"How much it сost? [haʊ mʌtʃ ɪt ðs?] – Скільки це коштує?"

"I would like to order... [aɪ wʊd laɪk tu ˈɔːdər...] – Я б хотів замовити....".

"Can I have the bill, please? [kæn aɪ hæv ðə bɪl pliːz?] – Можна рахунок, будь ласка?".

"I need to order a taxi. [aɪ niːd ɔː.də ə ˈtæksi]". – Мені потрібне таксі".

"What time does the bus/train leave? [wɒt taɪm dʌz ðə bʌs/treɪn liːv?] – О котрій відправляється автобус/потяг?".

"I have a reservation. [aɪ hæv ə ˌrɛzərˈveɪʃən]". – У мене бронювання".

