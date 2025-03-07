Подорож на вихідні — куди вирушити на Львівщині

Національний парк "Сколівські Бескиди". Фото: kuluarpohod.com

Якщо ви втомились від шуму великого міста, рекомендуємо вам провести вікенд на мальовничій Львівщині. Цей регіон має неймовірні локації та природу.

Редакція Новини.LIVE розповідає про неймовірні місця на Львівщині.

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Національний парк "Сколівські Бескиди"

Цей парк розташовується у південній частині Львівської області, в межах Стрийського, Самбірського та Дрогобицького районів. Туристам радять спершу відвідати водоспаду Гуркало, з кількома зручними галявинами для прогулянки та наметів. Також варто підкорити гору Парашка, висота якої складає 1268 метрів над рівнем моря. За легендою, цю вершину назвали на честь доньки князя Святослава, сина Володимира Великого.

Національний парк "Сколівські Бескиди". Фото: kuluarpohod.com

Печерний монастир

Він знаходиться на південно-східній околиці села Розгірче в Стрийському районі та на висоті 443 метри над рівнем моря. За легендами в ньому мешкали монахи з Києво-Печерського монастиря. Мальовничий пішохідний маршрут стартує від станції Стинава Нижня, куди ходить електричка.

Печерний монастир. Фото: photo-lviv.in.ua

Урочище Прийма

Це мальовниче урочище розташоване у Миколаївському районі в селі Верин. В його печерах дослідники виявили останки жінки та дітей, вік яких сягає понад 45 тисяч років. Також під час Другої світової війни поблизу цього урочища розбився німецький літак FW-190, решти якого знаходять і донині.

Урочище Прийма. Фото: wikipedia.org

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