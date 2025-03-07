Путешествие на выходные - куда отправиться на Львовщине

Топ-3 впечатляющие локации Львовщины — где провести выходные
Если вы устали от шума большого города, рекомендуем вам провести уикенд на живописной Львовщине. Этот регион имеет невероятные локации и природу.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о невероятных местах на Львовщине.
Национальный парк "Сколевские Бескиды"
Этот парк располагается в южной части Львовской области, в пределах Стрыйского, Самборского и Дрогобычского районов. Туристам советуют сначала посетить водопад Гуркало, с несколькими удобными полянами для прогулки и палаток. Также стоит покорить гору Парашка, высота которой составляет 1268 метров над уровнем моря. По легенде, эту вершину назвали в честь дочери князя Святослава, сына Владимира Великого.
Пещерный монастырь
Он находится на юго-восточной окраине села Розгирче в Стрыйском районе и на высоте 443 метра над уровнем моря. По легендам в нем жили монахи из Киево-Печерского монастыря. Живописный пешеходный маршрут стартует от станции Стынава Нижняя, куда ходит электричка.
Урочище Прийма
Это живописное урочище расположено в Николаевском районе в селе Верин. В его пещерах исследователи обнаружили останки женщины и детей, возраст которых достигает более 45 тысяч лет. Также во время Второй мировой войны вблизи этого урочища разбился немецкий самолет FW-190, остатки которого находят и по сей день.
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