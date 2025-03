Фразы на английском, которые пригодятся в путешествии - инструкции туристам

Туристка в другой стране. Фото: Freepik

Если вы планируете в ближайшее время поехать за границу, стоит выучить несколько фраз. Знания дадут вам возможность чувствовать себя более уверенно во время путешествия.

Редакция Новини.LIVE подобрала фразы на английском языке, которые пригодятся во время путешествия в любую европейскую страну.

Фразы на английском для путешествия

"How can I get to...? [haʊ du aɪ gɛt tu...?] — Как мне добраться до...?

"Where is the nearest...? [wɛər ɪz ðə ˈnɪərɪst...?] — Где находится ближайший...?".

"Could you help me, please? [kʊd ju hɛlp mi pliːz?] — Вы могли бы мне помочь?"

"How much it сost? [haʊ mʌtʃ ɪt ðs?] — Сколько это стоит?".

"I would like to order... [aɪ wʊd laɪk tu ˈɔːdər...] — Я бы хотел заказать....".

"Can I have the bill, please? [kæn aɪ hæv ðə bɪl pliːz?] — Можно счет, пожалуйста?".

"Мне нужно заказать такси. [aɪ niːd ɔː.də ə ˈtæksi]" — Мне нужно такси".

"Во сколько отправляется автобус/поезд? [wɒt taɪm dʌz ðə bʌs/treɪn liːv?] — Во сколько отправляется автобус/поезд?".

"У меня есть бронь. [aɪ hæv ə ˌrɛzərˈveɪʃən]" — У меня бронь".

