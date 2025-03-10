Европа выдает Шенген россиянам — количество увеличилось

Шенгенская виза. Фото: Pinterest

На третий год войны в Украине страны Европы стали забывать о преступлениях россиян и начали выдавать им больше шенгенских виз. Возглавляет рейтинг самых "доброжелательных" стран к жителям РФ Италия.

Об этом говорится в сообщении МВД Латвии.

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Сообщается, что в прошлом году жителям РФ было выдано 565 069 шенгенских виз, и это на 25% больше, чем в 2023 году. Более 90% выданных виз — туристические. А вот в 2023 году их количество, по сравнению с 2022 годом, уменьшилось и составляло 45 000.

Согласно данным статистики за 2023 год, больше всего виз россиянам выдала Италия (134 тыс.). На втором месте оказалась Франция с 99,5 тыс. виз. Закрывает тройку лидеров Испания, которая выдала россиянам 96,8 тыс. виз.

Получение визы. Фото: Freepik

Шенгенская виза — это разрешение, выданное государством-членом Шенгенского соглашения, позволяющее въезд в Шенгенскую зону с целью запланированного краткосрочного пребывания (краткосрочная виза) или транзита через территорию государства-члена Шенгенского соглашения. Краткосрочное пребывание не должно превышать 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

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