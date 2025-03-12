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В Венеции украинский воин спас жизнь туристу, — СМИ

12 марта 2025 11:40
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Воин ВСУ помог раненому путешественнику в Италии — детали
Украинский защитник. Фото: УНИАН
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Украинский военный во время отпуска в Венеции спас жизнь раненому путешественнику. Парень мог погибнуть из-за ножевого ранения.

Об этом пишет Corriere del Veneto.

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Отмечается, что между двумя сверстниками вспыхнула драка. Один из парней достал большой нож и начал бить другого по руке и ноге.

Раненый пробежал несколько метров и упал напротив ресторана Trattoria Tre Spiedi. Украинский военный, который находился в отпуске, оказал неотложную медицинскую помощь пострадавшему и спас ему жизнь.

У Венеції український воїн врятував життя туристу, — ЗМІ - фото 1
Украинец спас парня в Венеции. Фото: corrieredelveneto.corriere.it

На место происшествия прибыли криминалисты и местная полиция. Однако правоохранители потеряли след нападающего.

Напомним, мы рассказывали, что на третий год войны в Украине страны Европы стали забывать о преступлениях россиян и начали выдавать им больше шенгенских виз. Также мы писали, чем туристов поражает Албания.

Италия ВСУ Венеция туризм медицинская помощь
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