Воин ВСУ помог раненому путешественнику в Италии — детали

В Венеции украинский воин спас жизнь туристу, — СМИ
Украинский военный во время отпуска в Венеции спас жизнь раненому путешественнику. Парень мог погибнуть из-за ножевого ранения.
Об этом пишет Corriere del Veneto.
Украинский защитник помог раненому парню
Отмечается, что между двумя сверстниками вспыхнула драка. Один из парней достал большой нож и начал бить другого по руке и ноге.
Раненый пробежал несколько метров и упал напротив ресторана Trattoria Tre Spiedi. Украинский военный, который находился в отпуске, оказал неотложную медицинскую помощь пострадавшему и спас ему жизнь.
На место происшествия прибыли криминалисты и местная полиция. Однако правоохранители потеряли след нападающего.
Напомним, мы рассказывали, что на третий год войны в Украине страны Европы стали забывать о преступлениях россиян и начали выдавать им больше шенгенских виз. Также мы писали, чем туристов поражает Албания.
Читайте Новини.LIVE!