Незвичні McDonald's закордоном — куди варто поїхати мандрівникам

Подружжя снідає в McDonald's. Фото: shutterstock

У понад 100 країнах світу налічується понад 41 тисяча ресторанів McDonald's. Мандрівнику Гарі Хе вдалося побувати в 55 країнах на шести континентах та відвідати найкрасивіші та найкреативніші заклади мережі швидкого харчування.

Про це пише Daily Mail.

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Цей заклад розташований на гірськолижному курорті Ліндваллен, відкритий лише в зимові місяці. Тут McDonald's має вигляд будиночка з віконцем, де туристи можуть замовити собі страви з меню El Maco — техасько-мексиканської кухні, доступної лише в скандинавських країнах.

McSki в Швеції. Фото: особистий архів мандрівника

McDonald's в формі тарілки НЛО

Заклад розташований в Розуелі (США). McDonald's має форму літаючої тарілки, навколо нього розставлені статуї Рональда Макдональда та його друзів у космічних скафандрах, а також статуя інопланетянина, що вітає гостей на вході.

McSki в Швеції. Фото: особистий архів мандрівника

McDonald's всередині літака

Він знаходиться в Таупо (Нова Зеландія). Ресторан розмістили всередині списаного літака Douglas DC-3. Його фюзеляж прикрасили знаменитими Золотими арками. В кухні колишнього повітряного судна туристи можуть переглянути фотографії та нотатки про історію літака. Мандрівники також мають можливість потрапити в кабіну пілотів.

McSki в Швеції. Фото: особистий архів мандрівника

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