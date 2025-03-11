Необычные McDonald's заграницей - куда стоит поехать путешественникам

Самые креативные рестораны McDonald's по всему миру — фото
В более чем 100 странах мира насчитывается более 41 тысячи ресторанов McDonald's. Путешественнику Гари Хе удалось побывать в 55 странах на шести континентах и посетить самые красивые и креативные заведения сети быстрого питания.
Об этом пишет Daily Mail.
McSki в Швеции
Это заведение расположено на горнолыжном курорте Линдваллен, открыто только в зимние месяцы. Здесь McDonald's выглядит как домик, с окошком, где туристы могут заказать себе блюда из меню El Maco — техасско-мексиканской кухни, доступной только в скандинавских странах.
McDonald's в форме тарелки НЛО
Заведение расположено в Розуэле (США). McDonald's имеет форму летающей тарелки, вокруг него расставлены статуи Рональда Макдональда и его друзей в космических скафандрах, а также статуя инопланетянина, приветствующего гостей на входе.
McDonald's внутри самолета
Он находится в Таупо (Новая Зеландия). Ресторан разместили внутри списанного самолета Douglas DC-3. Его фюзеляж украсили знаменитыми Золотыми арками. В кухне бывшего воздушного судна туристы могут просмотреть фотографии и заметки об истории самолета. Путешественники также имеют возможность попасть в кабину пилотов.
Напомним, мы рассказывали, какие локации стоит посетить в Амстердаме. Также латвийская авиакомпания airBaltic запустила услугу доступа в интернет на регулярных рейсах.
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