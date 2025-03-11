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Самые креативные рестораны McDonald's по всему миру — фото

11 марта 2025 12:20
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Необычные McDonald's заграницей - куда стоит поехать путешественникам
Супруги завтракают в McDonald's. Фото: shutterstock
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

В более чем 100 странах мира насчитывается более 41 тысячи ресторанов McDonald's. Путешественнику Гари Хе удалось побывать в 55 странах на шести континентах и посетить самые красивые и креативные заведения сети быстрого питания.

Об этом пишет Daily Mail.

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McSki в Швеции

Это заведение расположено на горнолыжном курорте Линдваллен, открыто только в зимние месяцы. Здесь McDonald's выглядит как домик, с окошком, где туристы могут заказать себе блюда из меню El Maco — техасско-мексиканской кухни, доступной только в скандинавских странах.

Найкреативніші ресторани McDonald's по всьому світу — фото - фото 1
McSki в Швеции. Фото: личный архив путешественника

McDonald's в форме тарелки НЛО

Заведение расположено в Розуэле (США). McDonald's имеет форму летающей тарелки, вокруг него расставлены статуи Рональда Макдональда и его друзей в космических скафандрах, а также статуя инопланетянина, приветствующего гостей на входе.

Найкреативніші ресторани McDonald's по всьому світу — фото - фото 2
McSki в Швеции. Фото: личный архив путешественника

McDonald's внутри самолета

Он находится в Таупо (Новая Зеландия). Ресторан разместили внутри списанного самолета Douglas DC-3. Его фюзеляж украсили знаменитыми Золотыми арками. В кухне бывшего воздушного судна туристы могут просмотреть фотографии и заметки об истории самолета. Путешественники также имеют возможность попасть в кабину пилотов.

Найкреативніші ресторани McDonald's по всьому світу — фото - фото 3
McSki в Швеции. Фото: личный архив путешественника

Напомним, мы рассказывали, какие локации стоит посетить в Амстердаме. Также латвийская авиакомпания airBaltic запустила услугу доступа в интернет на регулярных рейсах.

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