Які речі категорично заборонено вдягати в Японії — поради туристам

Японці насолоджуються цвітінням сакур. Фото: wikipedia.org

Японія — країна, де мешкають люди консервативних поглядів. Занадто відвертий одяг на туристах може неабияк роздратувати місцевих.

Про це пише Express.

Читайте також:

Які речі не варто брати в Японію

Щорічно Японія приймає близько 30 мільйонів туристів. Проте мандрівники мають дотримуватись певних правил дрес-коду. Досвідчені мандрівники радять відмовитися від будь-якого відвертого одягу. Зокрема, майок, коротких шортів і міні-спідниць. Такі речі точно не варто вдягати під час відвідування святинь і храмів.

Краса Японії. Фото: kuonitumlare.com

Туристкам в Японії також не варто оголювати декольте та вдягати занадто відверті джинси, адже місцеві жителі обов'язково помітять це на вас та можуть негативно сприйняти. Чоловікам же досвідчені мандрівники радять обов'язково вдягати під взуття чисті шкарпетки.

Нагадаємо, ми розповідали, що в Туреччини розташоване одне з найзахопливіших археологічних чудес світу — підземне місто Деринкую. Також ми писали, чим туристів вражає Албанія.