Какие вещи категорически запрещено надевать в Японии - советы туристам

Японцы наслаждаются цветением сакур. Фото: wikipedia.org

Япония — страна, где живут люди консервативных взглядов. Слишком откровенная одежда на туристах может изрядно разозлить местных.

Об этом пишет Express.

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Ежегодно Япония принимает около 30 миллионов туристов. Однако путешественники должны придерживаться определенных правил дресс-кода. Опытные путешественники советуют отказаться от любой откровенной одежды. В частности, маек, коротких шорт и мини-юбок. Такие вещи точно не стоит надевать во время посещения святынь и храмов.

Красота Японии. Фото: kuonitumlare.com

Туристкам в Японии также не стоит оголять декольте и надевать слишком откровенные джинсы, ведь местные жители обязательно заметят это на вас и могут негативно воспринять. Мужчинам же опытные путешественники советуют обязательно надевать под обувь чистые носки.

Напомним, мы рассказывали, что в Турции расположен один из самых захватывающих археологических чудес света — подземный город Деринкую. Также мы писали, чем туристов поражает Албания.