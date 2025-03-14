Скільки коштує подорож до Одеси в 2025 році — сума витрат

Оперний театр в Одесі. Фото: tourbaza.com

Тепла та сонячна погода — чудовий привід для того, щоб прогулятися узбережжям Чорного моря. Такий відпочинок дасть вам багато позитивних емоцій та не доведеться витрачати багато коштів на поїзду.

Користувачка TikTok allya_gm розповіла, у скільки їй обійшлась подорож на 2 дні до сонячної Одеси.

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Витрати туристів в Одесі

Квитки з Києва до Одеси у дві сторони мандрівниці обійшлися у 1065 гривен. Готельний номер біля моря дівчина зняла за 1500 гривень за добу.

На поїздки по місту на таксі туристка витратила 718 гривень. За їжу в закладах Одеси дівчина віддала 1214 гривень.

Загалом подорож на 2 дні з Києва до Одеси мандрівниця обійшлася в 4500 гривень, що доволі бюджетно.

Нагадаємо, ми розповідали, що на третій рік війни в Україні країни Європи стали забувати про злочини росіян і почали видавати їм більше шенгенських віз. Також ми писали про те, як український захисник врятував життя туристу в Італії.