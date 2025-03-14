Сколько стоит путешествие в Одессу в 2025 году — сумма расходов

Оперный театр в Одессе. Фото: tourbaza.com

Теплая и солнечная погода - отличный повод для того, чтобы прогуляться по побережью Черного моря. Такой отдых даст вам много положительных эмоций и не придется тратить много средств на поездку.

Пользовательница TikTok allya_gm рассказала, во сколько ей обошлась путешествие на 2 дня в солнечную Одессу.

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Расходы туристов в Одессе

Билеты из Киева в Одессу в две стороны путешественницы обошлись в 1065 гривен. Гостиничный номер у моря девушка сняла за 1500 гривен в сутки.

На поездки по городу на такси туристка потратила 718 гривен. За еду в заведениях Одессы девушка отдала 1214 гривен.

В общем путешествие на 2 дня из Киева в Одессу путешественница обошлась в 4500 гривен, что довольно бюджетно.

Напомним, мы рассказывали, что на третий год войны в Украине страны Европы стали забывать о преступлениях россиян и начали выдавать им больше шенгенских виз. Также ми писали про то, как украинский защитник спас жизнь туристу в Италии.