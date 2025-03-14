Сколько стоит путешествие в Одессу в 2025 году — сумма расходов

Туристка раскрыла, сколько стоит путешествие в Одессу на 2 дня
Теплая и солнечная погода - отличный повод для того, чтобы прогуляться по побережью Черного моря. Такой отдых даст вам много положительных эмоций и не придется тратить много средств на поездку.
Пользовательница TikTok allya_gm рассказала, во сколько ей обошлась путешествие на 2 дня в солнечную Одессу.
Расходы туристов в Одессе
Билеты из Киева в Одессу в две стороны путешественницы обошлись в 1065 гривен. Гостиничный номер у моря девушка сняла за 1500 гривен в сутки.
На поездки по городу на такси туристка потратила 718 гривен. За еду в заведениях Одессы девушка отдала 1214 гривен.
В общем путешествие на 2 дня из Киева в Одессу путешественница обошлась в 4500 гривен, что довольно бюджетно.
@allya_gm
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