В ботсаду імені М.М. Гришка зацвіли азалії — фото

Кияни насолоджуються цвітінням азалій. Фото: Новини.LIVE

В Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України зацвіли неймовірні азалії. Жителям та гостям варто поквапитися, адже подивитися на цю красу можна до кінця березня.

Редакція Новини.LIVE побувала в саду та розкаже читачам, чому варто відвідати сад цієї весни.

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Перші сорти цих квітів привіз з Німеччини академік Микола Гришко у далекому 1946 році. Нині колекція ботсаду нараховує більше 70 сортів. З них майже 30 гібридів було створено в 1960-1970-их роках ботаніком Світланою Приходько.

Відвідувачі можуть насолодитися дивовижною красою у робочі години ботсаду:

понеділок-п'ятниця — з 11:00 до 17:00

субота-неділя — з 10:00 до 17:00

Вхідний квиток до ботсаду коштує 100 гривень і ще 100 гривень доведеться віддати за вхід у саму оранжерею з квітами. Проте є знижки для дітей, пенсіонерів та інших пільгових категорій.

Цвітіння азалій. Фото: Новини.LIVE

Цвітіння азалій в ботсаду імені М.М. Гришка. Фото: Новини.LIVE

Весна в ботсаду імені М.М. Гришка. Фото: Новини.LIVE

Квіти в ботсаду імені М.М. Гришка. Фото: Новини.LIVE

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