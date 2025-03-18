В ботсаду имени Н.Н. Гришко зацвели азалии - фото

Киевляне наслаждаются цветением азалий. Фото: Новини.LIVE

В Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины зацвели невероятные азалии. Жителям и гостям стоит поторопиться, ведь посмотреть на эту красоту можно до конца марта.

Редакция Новини.LIVE побывала в саду и расскажет читателям, почему стоит посетить сад этой весной.

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Первые сорта этих цветов привез из Германии академик Николай Гришко в далеком 1946 году. Сейчас коллекция ботсада насчитывает более 70 сортов. Из них почти 30 гибридов было создано в 1960-1970-х годах ботаником Светланой Приходько.

Посетители могут насладиться удивительной красотой в рабочие часы ботсада:

понедельник-пятница — с 11:00 до 17:00

суббота-воскресенье — с 10:00 до 17:00

Входной билет в ботсад стоит 100 гривен и еще 100 гривен придется отдать за вход в саму оранжерею с цветами. Однако есть скидки для детей, пенсионеров и других льготных категорий.

Цветение азалий. Фото: Новини.LIVE

Цветение азалий в ботсаду имени Н.Н. Гришко. Фото: Новини.LIVE

Весна в ботсаду имени Н.Н. Гришко. Фото: Новини.LIVE

Цветы в ботсаду имени Н.Н. Гришко. Фото: Новини.LIVE

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