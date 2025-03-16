Зацвіли перші крокуси в Колочаві — фото

Цвітіння перших крокусів. Фото: скриншот Facebook

Закарпаття нині є єдиним в Україні регіоном із середземноморським кліматом, тому весна сюди приходить раніше. Зокрема, в середині березня розквітли перші крокуси.

Про це повідомив місцевий гід Юрій Радівілов у Facebook.

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Перші квіти в Колочаві

Гід поділився кадрами, зробленими на території музею просто неба "Старе село" в Колочаві, розташованого в нацпарку "Синевир". На них можна помітити, як квіти пробиваються крізь землю та розкривають свої яскраві пелюстки.

"Потихеньку рухаємося і чекаємо тепла та сонечка", — написав чоловік.

Цвітіння перших крокусів. Фото: скриншот Facebook

Цвітіння перших крокусів на Закарпатті. Фото: скриншот Facebook

Цвітіння перших крокусів в Колочаві. Фото: скриншот Facebook

Зазвичай шафран починає квітнути в Карпатах наприкінці березня і аж до початку травня.

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