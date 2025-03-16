Зацвіли перші крокуси в Колочаві — фото

На Закарпатті зацвіли перші крокуси — де їх шукати
Закарпаття нині є єдиним в Україні регіоном із середземноморським кліматом, тому весна сюди приходить раніше. Зокрема, в середині березня розквітли перші крокуси.
Про це повідомив місцевий гід Юрій Радівілов у Facebook.
Перші квіти в Колочаві
Гід поділився кадрами, зробленими на території музею просто неба "Старе село" в Колочаві, розташованого в нацпарку "Синевир". На них можна помітити, як квіти пробиваються крізь землю та розкривають свої яскраві пелюстки.
"Потихеньку рухаємося і чекаємо тепла та сонечка", — написав чоловік.
Зазвичай шафран починає квітнути в Карпатах наприкінці березня і аж до початку травня.
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