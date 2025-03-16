Зацвели первые крокусы в Колочаве — фото

Цветение первых крокусов. Фото: скриншот Facebook

Закарпатье сейчас является единственным в Украине регионом со средиземноморским климатом, поэтому весна сюда приходит раньше. В частности, в середине марта расцвели первые крокусы.

Об этом сообщил местный гид Юрий Радивилов в Facebook.

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Гид поделился кадрами, сделанными на территории музея под открытым небом "Старое село" в Колочаве, расположенного в нацпарке "Синевир". На них можно заметить, как цветы пробиваются сквозь землю и раскрывают свои яркие лепестки.

"Потихоньку двигаемся и ждем тепла и солнышка", — написал мужчина.

Цветение первых крокусов. Фото: скриншот Facebook

Цветение первых крокусов на Закарпатье. Фото: скриншот Facebook

Цветение первых крокусов в Колочаве. Фото: скриншот Facebook

Обычно шафран начинает цвести в Карпатах в конце марта и до начала мая.

Напомним, мы рассказывали, какие локации стоит посмотреть в Черновцах этой весной. Также мы писали, какой испанский город стоит посетить в марте.