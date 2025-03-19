В каких странах введен туристический сбор - перечень

Девушка путешествует по миру. Фото: Freepik

В некоторых странах вас могут застать незапланированные расходы. Некоторые страны вводят отдельные туристические сборы, чтобы избежать чрезмерного наплыва туристов.

Эксперты по туристическому страхованию Quotezone назвали 5 стран, которые либо вводят, либо повышают налоги для туристов.

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Шотландия

С июля 2026 года Шотландия впервые введет туристический налог в размере +5% от стоимости проживания. Под новые сборы подпадут любые поездки, забронированные после 1 октября 2025 года. Этот туристический сбор будет взиматься со всех, кто останавливается в городе на ночь, и будет распространяться на всех посетителей, включая жителей Шотландии.

Греция

Туристический сбор в Греции вырастет с 0,50 евро до 8 евро за ночь в период с апреля по октябрь, и 2,00 евро за ночь вне пикового сезона.

Венеция

Налог на въезд в Венецию в размере 8 евро будут платить туристы, которые посещают город с 8:30 до 16:00 в определенные даты в апреле, мае, июне и июле.

Планирование бюджета путешествия. Фото: Freepik

Нидерланды

В Амстердаме повысили туристический налог до 12,5% от стоимости ночлега в отеле. Другие города Нидерландов также облагают туристов налогами, поэтому важно проверять их перед бронированием.

Франция

Ставка туристического сбора в стране варьируется в зависимости от типа и категории жилья. В частности, 11,38 евро за ночь придется доплатить в пятизвездочном отеле, 8,45 евро — в четырехзвездочном отеле и 5,53 евро — за ночь в трехзвездочном отеле.

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