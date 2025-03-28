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Популярный курорт в Испании ввел строгий запрет

28 марта 2025 10:55
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Аликанте ввел запрет курения — штраф 2000 евро
Пляж в испанском городе Аликанте. Фото: Pinterest
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

На главном пляже L'Albir Beach в Аликанте был введен строгий запрет курения. Он начнет действовать уже с начала летнего сезона.

Об этом сообщает Daily Mail.

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О новом правиле объявил мэр города Л'Альфас Винсенте Аркес. По его словам, эта мера является частью более широкой "политики совета, направленной на то, чтобы позиционировать город как эталон здорового международного туризма".

Нарушителей будут штрафовать на 2000 евро (почти 90000 грн).

Но это не первый подобный запрет. Многие другие регионы Испании установили подобные правила. В частности, Балеарские острова, Валенсия и Барселона запретили курение на своих пляжах.

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Город Аликанте. Фото: Pinterest

Цель местных властей — защитить пляжи от засорения, сохранить морскую жизнь и популяризировать здоровый образ жизни среди жителей района.

Сигаретные фильтры являются одним из основных источников загрязнения из-за пластика в своем составе. Они выделяют вредные химические вещества, которые могут разлагаться в течение 14 лет.

Напомним, мы рассказывали о европейских странах, которые повысят налоги туристам этим летом. Также эксперт по путешествиям поделился несколькими советами, которые помогут сэкономить на билетах на самолет.

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