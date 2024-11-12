Суд отклонил очередной запрос P. Diddy — о чем идет речь

Адвокаты P. Diddy потерпели поражение на очередном слушании суда
Федеральный суд США отклонил запрос Шона "P. Diddy" Комбса, который хотел запретить свидетелям по его делу говорить публично. Дело касается обвинений в торговле людьми и насилии над ними. Адвокаты Комбса обратились в суд с просьбой запретить публичные высказывания свидетелей и их адвокатов по этому делу.
Об этом пишет CNN.
Что относительно просьбы адвокатов P. Diddy сказал суд
Судья Аруна Субраманян объяснил, что при вынесении решения он учел права всех сторон, но все равно отказал в просьбе адвокатов. Судья отметил, что не все возможные жертвы будут непосредственно вовлечены в дело, поэтому запрет на их слова будет несправедливо ограничить.
Адвокаты Комбса также подали новый запрос об его освобождении из-под стражи, заявляя, что появились новые факты, что ставят под сомнения все обвинения. В частности, речь о том, что Комбс якобы принуждал женщин к сексуальным контактам под действием наркотиков в течение нескольких дней. Сам Комбс отрицает свою вину и настаивает, что обвинения против него, в том числе и насилие над несовершеннолетними, неправдивы.
Ранее Комбсу уже дважды отказывали в освобождении под залог. Теперь его защита предложила новые условия: залог в 50 миллионов долларов, домашний арест с GPS-наблюдением и круглосуточную охрану. По новому плану адвокатов, к Комбсу смогут приходить только его адвокаты и ближайшие родственники.
Адвокаты также пожаловались на условия содержания Комбса в тюрьме. Они утверждают, что из-за извлечения у него ручек и разбросанных записей Комбсу трудно готовиться к суду.
Также защита Комбса сравнила его дело с другим, где бывшего директора Abercrombie & Fitch освободили под залог в 10 миллионов долларов. По словам адвокатов, условия для Комбса еще строже, чем были для этого директора. Этот вопрос будет рассмотрен судом позже.
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