Суд отклонил очередной запрос P. Diddy — о чем идет речь

P. Diddy. Фото: скриншот видео

Федеральный суд США отклонил запрос Шона "P. Diddy" Комбса, который хотел запретить свидетелям по его делу говорить публично. Дело касается обвинений в торговле людьми и насилии над ними. Адвокаты Комбса обратились в суд с просьбой запретить публичные высказывания свидетелей и их адвокатов по этому делу.

Об этом пишет CNN.

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Судья Аруна Субраманян объяснил, что при вынесении решения он учел права всех сторон, но все равно отказал в просьбе адвокатов. Судья отметил, что не все возможные жертвы будут непосредственно вовлечены в дело, поэтому запрет на их слова будет несправедливо ограничить.

Адвокаты Комбса также подали новый запрос об его освобождении из-под стражи, заявляя, что появились новые факты, что ставят под сомнения все обвинения. В частности, речь о том, что Комбс якобы принуждал женщин к сексуальным контактам под действием наркотиков в течение нескольких дней. Сам Комбс отрицает свою вину и настаивает, что обвинения против него, в том числе и насилие над несовершеннолетними, неправдивы.

Суд против P. Diddy. Фото: скриншот видео

Ранее Комбсу уже дважды отказывали в освобождении под залог. Теперь его защита предложила новые условия: залог в 50 миллионов долларов, домашний арест с GPS-наблюдением и круглосуточную охрану. По новому плану адвокатов, к Комбсу смогут приходить только его адвокаты и ближайшие родственники.

Адвокаты также пожаловались на условия содержания Комбса в тюрьме. Они утверждают, что из-за извлечения у него ручек и разбросанных записей Комбсу трудно готовиться к суду.

Также защита Комбса сравнила его дело с другим, где бывшего директора Abercrombie & Fitch освободили под залог в 10 миллионов долларов. По словам адвокатов, условия для Комбса еще строже, чем были для этого директора. Этот вопрос будет рассмотрен судом позже.

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