Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список arrow

Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

17 января 2025 05:46
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготы для украинок старше 60 лет — что покрывает государство в 2025 году
Пенсионерка держится за подбородок. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Поддержка граждан пожилого возраста — важное направление социальной политики Украины. Однако не все пенсионерки знают о своих правах и возможности оформить льготы. Поэтому некоторые женщины могут потерять важную государственную помощь.

Редакция сайта Новини.LIVE собрала информацию о льготах, которые могут получить женщины старше 60 лет в 2025 году.

Читайте также:

Какие льготы могут оформить граждане пожилого возраста в 2025 году

Государство предлагает ряд преимуществ для пожилых граждан, достигших 60-летнего возраста и имеющих пенсионное удостоверение. В 2025 году пенсионерки могут рассчитывать на:

  • Льготы на оплату коммунальных услуг

Пенсионерки, которые работали в сельской местности в образовании, медицине или культуре, получают 100% компенсацию за коммунальные услуги.

Для женщин работавших в других отраслях или проживающих в городах, доступна субсидия, если расходы на коммуналку превышают обязательный платеж. Ее можно оформить через Пенсионный фонд Украины или портал "Дія".

  • Бесплатный проезд

Женщины, которым исполнилось 60 лет, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, а также в пригородных автобусах и электричках. Однако льгота не распространяется на метро и такси.

  • Освобождение от земельного налога

Пожилые женщины могут быть освобождены от уплаты земельного налога при условии владения земельным участком определенного размера:

  1. 0,10 га для дач;
  2. 0,01 га для гаража;
  3. 0,12 га для садоводства;
  4. 0,10 га для строительства в городе;
  5. 0,15 га в поселках городского типа;
  6. 0,25 га для жилого дома в селе;
  7. 2 га для личного сельского хозяйства.
  • Скидку 50% на автострахование

Владелицы автомобилей с объемом двигателя до 2500 куб. см или электродвигателем мощностью до 100 кВт могут воспользоваться 50% скидкой на страхование.

  • Бесплатную правовую помощь

Пенсионерки имеют доступ к бесплатным юридическим услугам или получить значительную скидку на них. Льгота предоставляется на консультации, подготовку документов и решение правовых вопросов.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в результате масштабного вторжения России немало украинцев вступили в ряды Вооруженных сил. Участники боевых действий имеют право на государственные льготы, которые также распространяются на членов их семей.

Также мы рассказывали, что украинцы, которые накопили необходимый трудовой стаж и достигли пенсионного возраста, смогут оформить пенсию в 2025 году. Однако некоторые пенсионеры рискуют потерять выплаты за три месяца, если не обратятся в Пенсионный фонд вовремя.

пенсионеры женщины льготы помощь социальная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

05:39 Четыре вида единовременного пособия военным — что известно

05:24 Когда ВСУ уничтожат все войска КНДР, — прогноз ISW

04:55 Трамп вступит в должность президента имея большой долг, — CBS

04:30 Сколько правоохранителей находятся на фронте — данные Нацполиции

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

03:51 Закончит ли Трамп войну в Украине за 90 дней — оценка букмекеров

03:31 В Дохе подписали соглашение о прекращении огня в Газе, — Axios

03:26 "Азов" ищет специалистов, разбирающихся в учете — вакансия

02:30 Когда болезни печени освобождают от мобилизации в ВСУ

01:52 Blue Origin запустила ракету на орбиту — Маск отреагировал

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

05:39 Четыре вида единовременного пособия военным — что известно

05:24 Когда ВСУ уничтожат все войска КНДР, — прогноз ISW

04:55 Трамп вступит в должность президента имея большой долг, — CBS

04:30 Сколько правоохранителей находятся на фронте — данные Нацполиции

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

03:51 Закончит ли Трамп войну в Украине за 90 дней — оценка букмекеров

03:31 В Дохе подписали соглашение о прекращении огня в Газе, — Axios

03:26 "Азов" ищет специалистов, разбирающихся в учете — вакансия

02:30 Когда болезни печени освобождают от мобилизации в ВСУ

01:52 Blue Origin запустила ракету на орбиту — Маск отреагировал

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно