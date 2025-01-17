Льготы для украинок старше 60 лет — что покрывает государство в 2025 году

Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список
Поддержка граждан пожилого возраста — важное направление социальной политики Украины. Однако не все пенсионерки знают о своих правах и возможности оформить льготы. Поэтому некоторые женщины могут потерять важную государственную помощь.
Редакция сайта Новини.LIVE собрала информацию о льготах, которые могут получить женщины старше 60 лет в 2025 году.
Какие льготы могут оформить граждане пожилого возраста в 2025 году
Государство предлагает ряд преимуществ для пожилых граждан, достигших 60-летнего возраста и имеющих пенсионное удостоверение. В 2025 году пенсионерки могут рассчитывать на:
- Льготы на оплату коммунальных услуг
Пенсионерки, которые работали в сельской местности в образовании, медицине или культуре, получают 100% компенсацию за коммунальные услуги.
Для женщин работавших в других отраслях или проживающих в городах, доступна субсидия, если расходы на коммуналку превышают обязательный платеж. Ее можно оформить через Пенсионный фонд Украины или портал "Дія".
- Бесплатный проезд
Женщины, которым исполнилось 60 лет, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, а также в пригородных автобусах и электричках. Однако льгота не распространяется на метро и такси.
- Освобождение от земельного налога
Пожилые женщины могут быть освобождены от уплаты земельного налога при условии владения земельным участком определенного размера:
- 0,10 га для дач;
- 0,01 га для гаража;
- 0,12 га для садоводства;
- 0,10 га для строительства в городе;
- 0,15 га в поселках городского типа;
- 0,25 га для жилого дома в селе;
- 2 га для личного сельского хозяйства.
- Скидку 50% на автострахование
Владелицы автомобилей с объемом двигателя до 2500 куб. см или электродвигателем мощностью до 100 кВт могут воспользоваться 50% скидкой на страхование.
- Бесплатную правовую помощь
Пенсионерки имеют доступ к бесплатным юридическим услугам или получить значительную скидку на них. Льгота предоставляется на консультации, подготовку документов и решение правовых вопросов.
Что еще стоит знать украинцам
Ранее мы писали, что в результате масштабного вторжения России немало украинцев вступили в ряды Вооруженных сил. Участники боевых действий имеют право на государственные льготы, которые также распространяются на членов их семей.
Также мы рассказывали, что украинцы, которые накопили необходимый трудовой стаж и достигли пенсионного возраста, смогут оформить пенсию в 2025 году. Однако некоторые пенсионеры рискуют потерять выплаты за три месяца, если не обратятся в Пенсионный фонд вовремя.
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