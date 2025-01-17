Льготы для украинок старше 60 лет — что покрывает государство в 2025 году

Пенсионерка держится за подбородок. Фото: УНИАН

Поддержка граждан пожилого возраста — важное направление социальной политики Украины. Однако не все пенсионерки знают о своих правах и возможности оформить льготы. Поэтому некоторые женщины могут потерять важную государственную помощь.

Редакция сайта Новини.LIVE собрала информацию о льготах, которые могут получить женщины старше 60 лет в 2025 году.

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Какие льготы могут оформить граждане пожилого возраста в 2025 году

Государство предлагает ряд преимуществ для пожилых граждан, достигших 60-летнего возраста и имеющих пенсионное удостоверение. В 2025 году пенсионерки могут рассчитывать на:

Льготы на оплату коммунальных услуг

Пенсионерки, которые работали в сельской местности в образовании, медицине или культуре, получают 100% компенсацию за коммунальные услуги.

Для женщин работавших в других отраслях или проживающих в городах, доступна субсидия, если расходы на коммуналку превышают обязательный платеж. Ее можно оформить через Пенсионный фонд Украины или портал "Дія".

Бесплатный проезд

Женщины, которым исполнилось 60 лет, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, а также в пригородных автобусах и электричках. Однако льгота не распространяется на метро и такси.

Освобождение от земельного налога

Пожилые женщины могут быть освобождены от уплаты земельного налога при условии владения земельным участком определенного размера:

0,10 га для дач; 0,01 га для гаража; 0,12 га для садоводства; 0,10 га для строительства в городе; 0,15 га в поселках городского типа; 0,25 га для жилого дома в селе; 2 га для личного сельского хозяйства.

Скидку 50% на автострахование

Владелицы автомобилей с объемом двигателя до 2500 куб. см или электродвигателем мощностью до 100 кВт могут воспользоваться 50% скидкой на страхование.

Бесплатную правовую помощь

Пенсионерки имеют доступ к бесплатным юридическим услугам или получить значительную скидку на них. Льгота предоставляется на консультации, подготовку документов и решение правовых вопросов.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в результате масштабного вторжения России немало украинцев вступили в ряды Вооруженных сил. Участники боевых действий имеют право на государственные льготы, которые также распространяются на членов их семей.

Также мы рассказывали, что украинцы, которые накопили необходимый трудовой стаж и достигли пенсионного возраста, смогут оформить пенсию в 2025 году. Однако некоторые пенсионеры рискуют потерять выплаты за три месяца, если не обратятся в Пенсионный фонд вовремя.