Как гости белых вечеринок P. Diddy заставляют своих жертв молчать - подробности

Рэпер Ray J. Фото: скриншот

Друг рэпера P. Diddy — американский певец Ray J — открыл новые подробности по скандальному делу. Рэй Джей рассказал, как звезды пытаются откупиться от жертв "белых вечеринок".

Об этом певец рассказал в интервью TMZ.

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Гости "белых вечеринок" P. Diddy платят деньги жертвам

Рэй Джей был одним из близких друзей Шона Комбса, более известного как P. Diddy. По словам музыканта, после скандала с продюсером, к нему обратилось немало звезд, которые в свое время были частыми гостями "белых вечеринок".

Во время разговора с журналистами, Рэй Джей подтвердил, что из-за страха быть "раскрытыми" знаменитости предлагают немалые деньги жертвам.

"Кто-то знает правду, кто-то платит вам за то, чтобы вы молчали, и надеется, что заплаченные вам деньги обеспечат вам счастье, пока вы наблюдаете за тем, как ложь продолжает процветать. Это происходит сейчас" , — сказал Ray J.

И хотя певец владеет большей информацией, как о преступлениях своего бывшего друга P. Diddy, так и о его гостях, однако опасается говорить больше.

Напомним, ранее известная певца ошеломила подробностями об участии несовершеннолетних в "белых вечеринках".

Также Стинг отреагировал на скандал с P. Diddy и высказался об их совместном выступлении.