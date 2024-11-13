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Неповнолітні у відвертих сукнях — нова заява про вечірки P. Diddy

13 листопада 2024 00:30
Світлана Заболотна - Редактор
Дівчина з вечірок P. Diddy заявила про неповнолітніх гостей — деталі
Американський репер P. Diddy. Скриншот: YouTube/EntertainmentTonight
Світлана Заболотна - Редактор

Американська співачка Tanea Wallace, яка відвідувала "брудні" вечірки репера P. Diddy, розповіла нові деталі справи. Дівчина заявила, що бачила там неповнолітніх.

Про це пише Page Six. 

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Дівчина з вечірок P. Diddy заявила, що бачила неповнолітніх гостей

Співачка Tanea Wallace відвідала "дику" вечірку P. Diddy у 2018 році. Тоді її здивувало, що серед гостей ймовірно були неповнолітні. Зірка не стверджує, адже немає доказів, але очевидно натякає на це. 

"Я дивлюсь праворуч, а в кутку "ліліпути"... Над ними були люди... Ці люди намагались приховати те, що вони роблять. Забились у куток. Я запитала: "Що це таке?". Однак, це були маленькі люди... Я не хочу багато говорити. Вони були маленькими, додумайте самі", — розповіла дівчина.

Співачка Tanea Wallace
Співачка Tanea Wallace. Фото: скриншот TMZ

Також Tanea Wallace зазначила, що ці "маленькі люди" були вдягнені, як Барбі. Також вони носили червону помаду і відверте вбрання. 

"Я не хочу сказати, що я була свідком цих божевільних речей, але всі ми маємо здоровий глузд. Маленькі люди, яких там не повинно було бути. Це соромно", — сказала вона.

Нагадаємо, адвокати P. Diddy знову програли в судді. Стало відомо, чи знала колишня дівчина репера Джей Ло про його вчинки.

суд США репер P. Diddy секс-скандал

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