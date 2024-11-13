Дівчина з вечірок P. Diddy заявила про неповнолітніх гостей — деталі

Неповнолітні у відвертих сукнях — нова заява про вечірки P. Diddy
Американська співачка Tanea Wallace, яка відвідувала "брудні" вечірки репера P. Diddy, розповіла нові деталі справи. Дівчина заявила, що бачила там неповнолітніх.
Про це пише Page Six.
Дівчина з вечірок P. Diddy заявила, що бачила неповнолітніх гостей
Співачка Tanea Wallace відвідала "дику" вечірку P. Diddy у 2018 році. Тоді її здивувало, що серед гостей ймовірно були неповнолітні. Зірка не стверджує, адже немає доказів, але очевидно натякає на це.
"Я дивлюсь праворуч, а в кутку "ліліпути"... Над ними були люди... Ці люди намагались приховати те, що вони роблять. Забились у куток. Я запитала: "Що це таке?". Однак, це були маленькі люди... Я не хочу багато говорити. Вони були маленькими, додумайте самі", — розповіла дівчина.
Також Tanea Wallace зазначила, що ці "маленькі люди" були вдягнені, як Барбі. Також вони носили червону помаду і відверте вбрання.
"Я не хочу сказати, що я була свідком цих божевільних речей, але всі ми маємо здоровий глузд. Маленькі люди, яких там не повинно було бути. Це соромно", — сказала вона.
Нагадаємо, адвокати P. Diddy знову програли в судді. Стало відомо, чи знала колишня дівчина репера Джей Ло про його вчинки.
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