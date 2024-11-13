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Полуголые "дети" — новое заявление о вечеринках P. Diddy

13 ноября 2024 00:30
Светлана Заболотная - Редактор
Девушка с вечеринок P. Diddy заявила о несовершеннолетних гостях.
Американский репер P. Diddy. Скриншот: YouTube/EntertainmentTonight
Светлана Заболотная - Редактор

Американская певица Tanea Wallace, посещавшая "грязные" вечеринки рэпера P. Diddy, рассказала новые детали дела. Девушка заявила, что видела там несовершеннолетних.

Об этом пишет Page Six.

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Девушка с вечеринок P. Diddy заявила, что видела несовершеннолетних гостей

Певица Tanea Wallace посетила "дикую" вечеринку P. Diddy в 2018 году. Тогда ее удивило, что среди гостей, вероятно, были несовершеннолетние. Звезда не утверждает, ведь нет доказательств, но, очевидно, намекает на это.

"Я смотрю направо, а в углу "лилипуты"... Над ними были люди... Эти люди пытались скрыть то, что они делают. Забились в угол. Я спросила: "Что это такое?" Однако это были маленькие люди... Я не хочу много говорить. Они были маленькими, додумайте сами", — сказала девушка.

Певица Tanea Wallace
Певица Tanea Wallace. Фото: скриншот TMZ

Также Tanea Wallace отметила, что эти "маленькие люди" были одеты как Барби. Также они носили красную помаду и откровенный наряд.

"Я не хочу сказать, что я была свидетелем этих сумасшедших вещей, но все мы имеем здравый смысл. Маленькие люди, которых там не должно было быть. Это стыдно", — сказала она.

Напомним, адвокаты P. Diddy снова проиграли у судьи. Стало известно, знала ли бывшая девушка репера Джей Ло о его поступках.

суд США рэпер P. Diddy секс-скандал

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