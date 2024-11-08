Остап Ступка. Фото: instagram.com/ostap.stupka

Актор Остап Ступка розповів про свого сина, шоумена Дмитра, який зараз живе у США. Знаменитість пояснив, чому під час повномасштабної війни його син не повертається до України.

Про це Ступка-старший розповів в коментарі програмі "Ранок у великому місті".

Читайте також:

Остап Ступка відповів, чи планує його син повертатися до України зі США

38-річний Дмитро Ступка виїхав за кордон ще до початку великої війни та весь цей час перебував за океаном.

Як розповів актор, його син планує повертатися на батьківщину, проте поки не має такої можливості через проблеми з американськими документами.

"Плани повертатися до України є. Просто в нього є певні нюанси з документами, він не має права залишати територію Сполучених Штатів, тому він зараз там. Це подробиці, вони будуть нецікаві, це документація. Якщо в нього все складеться з американськими документами, то повернеться, чому ні?" — розповів Ступка-старший.

Дмитро Ступка. Фото: instagram.com/stupka777

Нагадаємо, раніше Остап Ступка вперше підтвердив стосунки з молодшою на 35 років обраницею.

Також Віктор Павлік розповів, як його 40-річний син під час війни виїхав до США.