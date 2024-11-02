Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Павлік зізнався, як його старший син під час війни виїхав до США arrow

Павлік зізнався, як його старший син під час війни виїхав до США

2 листопада 2024 11:52
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Старший син Віктора Павліка під час війни виїхав за кордон - деталі
Віктор Павлік з сином Олександром. Фото: instagram.com/viktorpavlik
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Співак Віктор Павлік розповів про життя свого старшого сина Олександра. Два роки тому чоловік виїхав до Сполучених Штатів та розпочав там свій бізнес.

Про це співак розповів у інтерв'ю Rostyslove Production.

Читайте також:

Віктор Павлік розповів про еміграцію сина до США

Як розповів артист, його 40-річний син два роки тому переїхав із родиною до Сполучених Штатів. Однак, як саме Олександр перетнув кордон під час повномасштабної війни, співак достеменно не знає.

"Олександр виїхав до США. Вже два роки він там живе разом із сім'єю. Вони отримали чи то "зелену картку", чи як там воно називається, я не знаю, або запрошення було з боку вірян по християнській лінії, щось таке. Я так до ладу не знаю, яким чином він туди поїхав. Він дорослий. Олександру на сьогодні 40 років", — розповів Павлік.

Віктор Павлік зі своїм сином Олександром
Віктор Павлік зі своїм сином Олександром. Фото: instagram.com/viktorpavlik

Син виконавця навіть розпочав свій бізнес за кордоном. За словами Павліка, Олександр відкрив музичну школу та зараз навчає дітей. Окрім того, чоловік продовжує свою музичну кар'єру та дає благодійні концерти на підтримку України.

"Саша в Америці має школу. Він займається вихованням дітей, навчає дітей співати, грати українські пісні, щоправда, в стилі рок. У нього навчається близько 10-15 дітей різної вікової категорії. Він з ними займається, вони в нього навчаються, знімають відеокліпи про Україну красиві. Він мені часом висилає, я це бачу, чую", — поділився співак.

Раніше співачка Гайтана показала підрослу доньку, з якою живе за кордоном.

Також ми писали, що 19-річну доньку Олі Полякової покликали заміж.

співак еміграція Віктор Павлик українські зірки діти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:19 Від ТЦК до окопу — новобранців не кидають одразу на передову

12:15 У Києві пролунали гучні вибухи

12:04 У ПС ЗСУ назвали кількість збитих ворожих повітряних цілей

12:01 Вчителів з окупованих територій навчають у Росії

11:59 Ріццолі назвав справедливим вилучення у матчі Динамо — Шахтар

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

11:50 Населення Одещини стрімко скорочується — які показники

11:38 Українцям суттєво знизять зарплати — яка причина

11:34 Затишшя перед штормом — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:32 ГУР дізналося, чим Росія озброїла війська КНДР та де вони зараз

11:14 На Одещині рецидивіст розгулював вночі з автоматами

12:19 Від ТЦК до окопу — новобранців не кидають одразу на передову

12:15 У Києві пролунали гучні вибухи

12:04 У ПС ЗСУ назвали кількість збитих ворожих повітряних цілей

12:01 Вчителів з окупованих територій навчають у Росії

11:59 Ріццолі назвав справедливим вилучення у матчі Динамо — Шахтар

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

11:50 Населення Одещини стрімко скорочується — які показники

11:38 Українцям суттєво знизять зарплати — яка причина

11:34 Затишшя перед штормом — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:32 ГУР дізналося, чим Росія озброїла війська КНДР та де вони зараз

11:14 На Одещині рецидивіст розгулював вночі з автоматами

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Text

13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі

24 жовтня 2024

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині