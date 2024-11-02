Старший син Віктора Павліка під час війни виїхав за кордон - деталі

Віктор Павлік з сином Олександром. Фото: instagram.com/viktorpavlik

Співак Віктор Павлік розповів про життя свого старшого сина Олександра. Два роки тому чоловік виїхав до Сполучених Штатів та розпочав там свій бізнес.

Про це співак розповів у інтерв'ю Rostyslove Production.

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Як розповів артист, його 40-річний син два роки тому переїхав із родиною до Сполучених Штатів. Однак, як саме Олександр перетнув кордон під час повномасштабної війни, співак достеменно не знає.

"Олександр виїхав до США. Вже два роки він там живе разом із сім'єю. Вони отримали чи то "зелену картку", чи як там воно називається, я не знаю, або запрошення було з боку вірян по християнській лінії, щось таке. Я так до ладу не знаю, яким чином він туди поїхав. Він дорослий. Олександру на сьогодні 40 років", — розповів Павлік.

Віктор Павлік зі своїм сином Олександром. Фото: instagram.com/viktorpavlik

Син виконавця навіть розпочав свій бізнес за кордоном. За словами Павліка, Олександр відкрив музичну школу та зараз навчає дітей. Окрім того, чоловік продовжує свою музичну кар'єру та дає благодійні концерти на підтримку України.

"Саша в Америці має школу. Він займається вихованням дітей, навчає дітей співати, грати українські пісні, щоправда, в стилі рок. У нього навчається близько 10-15 дітей різної вікової категорії. Він з ними займається, вони в нього навчаються, знімають відеокліпи про Україну красиві. Він мені часом висилає, я це бачу, чую", — поділився співак.

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