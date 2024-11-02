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Доньку Полякової покликали заміж — що відповіла

2 листопада 2024 06:00
Валерія Соколенко - Редактор
Донька Олі Полякової відмовилась виходити заміж — причини
Блогерка Маша Полякова. Фото: instagram/marypoppers1
Валерія Соколенко - Редактор

Донька співачки Олі Полякової розповіла про свої стосунки. Маша Полякова зізналась, що хлопець покликав її заміж. 

Деталями дівчина поділилась в інтерв'ю ведучому Олексію Суханову. 

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Бойфренд Маші Полякової зробив їй пропозицію руки та серця. Втім, вона не погодилась. Адже незабаром вирушає на навчання до Америки й буде там протягом чотирьох років. Водночас вона не бачить сенсу в одруженні для себе. 

"Мій хлопець нещодавно кликав мене заміж, але я сказала "ні", тому що я зараз переїжджаю до Америки, і це моя справа. Може, я хочу бути мамою на кухні, все для чоловіка і дітей, але я знаю, що цього не зможу зробити. Тому що я росла за таким принципом: не можна завжди покладатися на чоловіка, треба щось мати у своїй кишені. В Україні, на жаль, такого я зараз зробити не зможу", — поділилася Маша.

Маша Полякова хоче мати такі ж стосунки з коханим, як в її батьків. Вона прагне абсолютної довіри, однак не впевнена, що вона можлива на відстані. 

"Я свідок того, що мама постійно на роботі, але вони довіряють одне одному. Я хочу такого ж у своїх стосунках, що навіть, коли я буду в іншій країні, мій партнер довіряв би мені, а я йому", — розповіла блогерка.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова зізналась, що була готова розлучитись з чоловіком.  Також її коханий Вадим Бураковський вперше за десятиліття погодився на інтерв'ю. 

Маша Полякова США Оля Полякова Одруження весілля

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