Блогер Маша Полякова. Фото: instagram/marypoppers1

Дочь певицы Оли Поляковой рассказала о своих отношениях. Маша Полякова призналась, что парень позвал ее замуж.

Деталями девушка поделилась в интервью ведущему Алексею Суханову.

Читайте также:

Дочь Оли Поляковой отказалась выходить замуж

Бойфренд Маши Поляковой сделал ей предложение руки и сердца. Впрочем, она не согласилась. Ведь вскоре отправляется на обучение в Америку и будет там четыре года. В то же время она не видит смысла в замужестве для себя.

"Мой парень недавно звал меня замуж, но я сказала "нет", потому что я сейчас переезжаю в Америку, и это мое дело. Может, я хочу быть мамой на кухне, все для мужа и детей, но я знаю, что этого не смогу сделать. Потому что я росла по такому принципу: нельзя всегда полагаться на мужчину, надо что-то иметь в своем кармане. В Украине, к сожалению, такого я сейчас сделать не могу", — высказалась Маша.

Маша Полякова хочет иметь такие же отношения с любимым, как и у ее родителей. Она стремится к абсолютному доверию, однако не уверена, что оно возможно на расстоянии.

"Я свидетель того, что мама постоянно на работе, но они доверяют друг другу. Я хочу такого же в своих отношениях, что даже когда я буду в другой стране, мой партнер доверял бы мне, а я ему", — рассказала блогер.

Напомним, певица Оля Полякова призналась, что была готова развестись с мужем. Ее любимый Вадим Бураковский впервые за десятилетие согласился на интервью.