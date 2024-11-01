Оля Полякова відверто зізналась про думки щодо розлучення з чоловіком — відео

Співачка Оля Полякова з чоловіком Вадимом Буряковським. Скриншот: YouTube/govorytsukhanov

Співачка Оля Полякова раніше розповідала, що після початку повномасштабної війни в неї були проблеми з чоловіком, бізнесменом Вадимом Буряковським. Через це артистка пішла до психологині, якій озвучила думки щодо розлучення.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі "Говорить Суханов" телеведучого Олексія Суханова.

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Полякова про думки щодо розлучення з чоловіком

Артистка зізналась, раніше вона не дуже розуміла тих, хто звертається до психологів. Бо вважала — в них забагато вільного часу. Втім, від початку повномасштабної війни, зазначила Полякова, в неї він також з'явився.

"У нас (з чоловіком. — Ред.) були черговий скандал чи криза, і говорю психологу: "Хочу розлучитися з чоловіком". Вона каже: "А промоделюємо, ви розлучились і як виглядатиме твоє життя?". І я почала ридати. Вона казала, що навіть думку про те, що його не буде, я сприймаю як фізичну втрату. Він для мене багато чого значить, він мій фундамент", — зізналась Полякова.

За словами Полякової, коли почалася повномасштабна війна, цей фундамент був вибитий, і вона була сама не своя. Співачка зазначила: її чоловік — її дім.

"Він мене навчив брати на себе відповідальність, те, чого я не вміла. Він мене навчив обирати, не сумніватися, ставитися по-філософськи до життя. Він навчив мене безумовно любити, тому що він любить мене безумовно. Навіть на мої негарні якості він каже, що вони найкращі", — підсумувала Полякова.

Нагадаємо, раніше ми писали, як на початку нульових Вадим Буряковський закохався в Олю Полякову. Також ми розповідали, що Оля Полякова знову назвала дату завершення війни в Україні.