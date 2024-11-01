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Полякова призналась о мыслях касательно развода с мужем — видео

1 ноября 2024 21:18
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор
Оля Полякова откровенно призналась о мыслях относительно развода с мужем — видео
Певица Оля Полякова с мужем Вадимом Буряковским. Скриншот: YouTube/govorytsukhanov
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор

Певица Оля Полякова ранее рассказывала, что после начала полномасштабной войны у нее были проблемы с мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским. Поэтому артистка пошла к психологу, которому озвучила мысли относительно развода.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Говорить Суханов" телеведущего Алексея Суханова.

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Артистка призналась, что раньше она не очень понимала тех, кто обращается к психологам. Потому что считала у них слишком много свободного времени. Впрочем, с начала полномасштабной войны, отметила Полякова, у нее оно тоже появилось.

"У нас (с мужем. — Ред.) были очередной скандал или кризис, и говорю психологу: "Хочу развестись с мужем". Она говорит: "А промоделируем, вы расстались и как будет выглядеть твоя жизнь?". И я начала рыдать. Она говорила, что даже мысль о том, что его не будет, я воспринимаю как физическую потерю. Он для меня многое значит, он мой фундамент", — призналась Полякова.

По словам Поляковой, когда началась полномасштабная война, этот фундамент был выбит, и она была сама не своя. Певица отметила: ее муж ее дом.

"Он меня научил брать на себя ответственность, то чего я не умела. Он меня научил выбирать, не сомневаться, относиться по философски к жизни. Он научил меня безусловно любить, потому что он любит меня безусловно. Даже на мои нехорошие качества он говорит, что они лучшие", — подытожила Полякова.

Напомним, ранее мы писали, как в начале нулевых Вадим Буряковский влюбился в Олю Полякову. Также мы рассказывали, что Оля Полякова снова назвала дату завершения войны в Украине.

Звездный развод украинские звезды психологическая помощь Оля Полякова певица

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