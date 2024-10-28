Оля Полякова відіграла велике шоу в київському "Палаці Спорту" та згадала про полонених

Співачка Оля Полякова на своєму концерті. Фото: менеджмент артистки

Напередодні, 26 жовтня, співачка Оля Полякова відіграла велике шоу в столичному Палаці спорту. На концерт завітали дев’ять тисяч глядачів, а артистка зі сцени не тільки співала свої хіти, але й доносила сенси сьогодення.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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У 2016 році Полякова започаткувала традицію давати грандіозний концерт в столичному Палаці спорту саме 26 жовтня. Подібне шоу стало сьомим в кар’єрі артистки. Виключенням став 2022 рік, тоді вона не давала великого шоу. А у 2023-му майданчик змінили на Палац "Україна".

Втім, у 2024-му в залі було дев’ять тисяч фанів, які чекали на повернення шоу такого масштабу майже три роки. Режисером нової концертної програми Полякової став Сергій Неклева, а музичним продюсером — Дмитро Сарацький.

Розігрівати публіку перед шоу вийшла старша донька артистки Маша Полякова. Вона вперше виступала на сцені такого масштабу під псевдонімом Mary Poppers зі своїм рок-гуртом "Шви".

Співачка Маша Полякова та учасники гурту "Шви". Фото: менеджмент Олі Полякової

Вже під час виступу Олі Полякової лунали не тільки головні її хіти, а й вперше перекладені з російської мови пісні та новий репертуар, що увійде до нового альбому артистки.

Багатьом запам’яталась промова Полякової на честь українських захисників та захисниць, після була оголошена хвилина мовчання. Артистка зазначила, що на концерті присутні сімʼї військовополонених, та нагадала про вісім тисяч осіб, які досі перебувають в неволі російських загарбників.

"Вже третій рік понад 900 бійців полку "Азов" перебувають у неволі. Разом із ними в російському полоні — понад вісім тисяч українців, серед яких більш як 1 600 цивільних. Наші серця не можуть битися спокійно, доки тисячі наших людей залишаються поневолені. Ми повинні кричати на весь світ, доки вони не повернуться додому. Кожен наш день ми маємо починати з подяки. Подяки нашим сміливим воїнам та воїтелькам, які щохвилини борються за нашу свободу", — заявила Полякова.

Оля Полякова з командою закликала не забувати про полонених. Фото: менеджмент Олі Полякової

Артистка виступила перед дев'ятьма тисячами глядачів. Фото: менеджмент Олі Полякової

Також Полякова подякувала енергетикам та рятівникам (ДСНС), які невтомно відновлюють нашу енергосистему та наші домівки. Не забула артистка і про лікарів, які, часто ризикуючи власним життям, рятують постраждалих. А також подякувала волонтерам, які організовують збори та підтримують військових і цивільних.

"Ми сильніші та гучніші, коли об'єднуємося. Тому маємо бути єдиними в нашому прагненні до свободи та миру. Мовчати не можна! Слава Україні!" — промовила Полякова, після чого в залі було розгорнуто величезний український стяг.

Один з флешмобів під час концерту. Фото: менеджмент Олі Полякової

Запам'яталась і акція від ЛГБТК+ спільноти та заклик Полякової до толерантності перед багатотисячною аудиторією. Це артистка робила і раніше, через що її неодноразово хейтили.

"Я підтримую людей, яким потрібна підтримка, і те, що ми тут з вами такі різні, такі яскраві, але водночас — єдині. Це дуже важливо — підтримувати один одного, незважаючи на стать, на віросповідання, на орієнтацію. Ми всі українці, і в нас усіх рівні права. Тому що свобода — це не просто слово. Це можливість вільно кохати, творити й дихати на повні груди. І сьогодні ми з вами виборюємо право бути вільними!" — заявила Полякова.

Оля Полякова тримала прапор ЛГБТК+ спільноти. Фото: менеджмент Олі Полякової

На шоу завітало чимало представників українського шоу-бізнесу. Серед них, зокрема, була й близька подруга Полякової, шоувумен Маша Єфросиніна з сином Олександром.

Шоувумен Маша Єфросиніна. Фото: менеджмент Олі Полякової

Співачка Оля Полякова з танцювальним балетом. Фото: менеджмент Олі Полякової

Нагадаємо, раніше ми писали, що Полякова знову назвала дату завершення війни. Також ми розповідали, що співачка KOLA приголомшила сумою, в яку обійшовся її концерт в київському Палаці спорту.