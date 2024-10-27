Оля Полякова знає, коли в Україні настане мир

Співачка Оля Полякова. Скриншот: YouTube/YanovychYevhenii

Від початку повномасштабного вторгнення росіян деякі знаменитості робили свої прогнози щодо завершення війни в Україні. Серед них і співачка Оля Полякова. Одного разу вона вже помилилась. А зараз спробувала вдруге.

Відповідну заяву артистка зробила в YouTube-проєкті "20:23" шоумена Жені Яновича.

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В інтерв’ю мова зайшла про плани артистки на 2025 рік. Янович припустив — 26 жовтня Полякова традиційно відіграє концерт в столичному Палаці спорту. Попередні роки (окрім 2022-го) артистка виступала зі своєю програмою. Лише 2023-го виступила в Палаці "Україна".

Полякова зазначила, що 26 жовтня 2025-го вона збере НСК "Олімпійський". Після 24 лютого там ще не виступав жоден з артистів. Спочатку Полякова висловила надію, що до того часу війна закінчиться. Але потім заявила про це вже впевнено.

"26 жовтня 2025 року буде мир. Ось вангую. Якщо не закінчиться війна, можете мене спіймати", — заявила артистка.

Зазначимо, раніше Полякова "вангувала" перемогу весною 2023 року. Втім, на жаль, цього не відбулося. Тоді співачці повірили не тільки шанувальники, але й рідна мама.

"Моя мама зателефонувала і запитала: "Олю, це ж правда?" Я кажу: "Мама, я не знаю". А вона: "У сенсі? Ти ж так сказала по телевізору". А вона думає — все, що кажуть по ТБ, то правда. Я їй кажу, що не знаю, але дуже сподіваюся. Але зараз я не сподіваюся, а точно кажу", — зазначила Полякова.

Артистка ще раз повторила своє передбачення. При чому, слово перемога Полякова не промовила. Акцентувала на мирі. На яких саме умовах, уточняти співачка в студії Яновича не стала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що доньку Олі Полякової відрахували з престижного вишу в США. Також ми розповідали, що Оля Полякова похизувалася зміною іміджу.