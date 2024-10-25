Доньку Олі Полякової відрахували з університету в Бостоні - подробиці

Оля Полякова з донькою Машею. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Донька співачки Олі Полякової — Маша — мала навчатися в одному з найкращих музичних вишів світу Берклі у США. Однак дівчину відрахували із навчального закладу просто перед началом занять.

Через що відбулася така неприємна ситуація Оля Полякова розповіла в YouTube-шоу "20:23".

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Донька співачки вступила до престижного вишу ще півтора роки тому, однак їй довелося відкласти навчання через проблеми зі здоров'ям.

Восени цього року Маша мала розпочати перший семестр у Берклі, однак по приїзду до США сталися неочікувані обставини.

"Рік минув і Маруся повинна була їхати до Америки, але вона вирішила, що в неї тут купа якихось справ. Вона довго робила візу, потім лікувала зуби, потім ще щось робила. Коли вона приїхала до Бостона, дзвонить о четвертій годині мені й каже: "Мамо, мене не пускають в країну". Я запитала, чого не пускають. Вона каже: "Я не знаю, мене тримають тут, не дають говорити". Я підняла на вуха увесь Бостон, хто там в мене є. Вони кажуть, що нічого не можуть зробити. Пізніше вона мені дзвонить і каже: "Мама мене пустили до країни", але пустили за туристичною візою, яку вона загубила, а студентську — анулювали", — розповіла, що трапилося, Полякова.

Оля Полякова з донькою. Фото: instagram.com/polyakovamusic

І хоча Маша завчасно попередила виш про запізнення, але це не допомогло. Через те, що дівчина не приїхала до США вчасно її студентську візу було анульовано, а її відраховано з університету.

"А вона ж думала, що вона приїде, поплаче, поповзає на колінах, порве волосся, комусь дасть на лапу. Вона ж думає, що все можна вирішити, бо у нас так можна. Мама комусь зателефонує, щось вирішить", — пожартувала про ситуацію Полякова.

Але, на щастя, вирішити ситуацію все ж таки вдалося. Як розповіла співачка, її донька все ж таки поїде на навчання за два місяці.

"За два місяці вона поїде на наступний курс. Вона поплакала, її відновили", — поділилася зірка.

Зазначимо, що 26 жовтня, в "офіційний" день співачки, відбудеться масштабна зустріч Олі Полякової зі своїми прихильниками.

Концерт Олі на сцені "Палацу Спорту" стане квінтесенцією нового україномовного репертуару співачки за останні два з половиною роки. Режисером шоу буде Сергій Неклева.

Нове шоу співачки відрізнятиметься від попередніх перш за все своєю тональністю. Тим, кому останнім часом не вистачало танцювального вайбу, характерного для Полякової, нарешті побачить його у новій концертній програмі, до якої увійдуть нові хіти від шведських композиторів та майбутній вже другий україномовний альбом.

Придбати квитки ще можна за посиланням.

Оля Полякова дасть концерт у Палаці Спорту. Фото: пресслужба артиста

Нагадаємо, Оля Полякова зізналася, чи боїться її молодша донька жити в Україні під час війни.

Також Маша Єфросиніна показала, як разом з Олею Поляковою та її доньками відпочивала на концерті "Океан Ельзи".