Дочь Оли Поляковой отчислили из университета в Бостоне - подробности

Оля Полякова с дочерью Машей. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Дочь певицы Оли Поляковой – Маша – должна была учиться в одном из лучших музыкальных вузов мира Беркли в США. Однако девушку отчислили из учебного заведения прямо перед началом занятий.

Из-за произошедшей такой неприятной ситуации Оля Полякова рассказала в YouTube-шоу "20:23".

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Дочь певицы поступила в престижный вуз еще полтора года назад, однако ей пришлось отложить обучение из-за проблем со здоровьем.

Осенью этого года Маша должна была начать первый семестр в Беркли, однако после приезда в США произошли неожиданные обстоятельства.

"Год прошел и Маруся должна была ехать в Америку, но она решила, что у нее здесь куча каких-то дел. Она долго делала визу, потом лечила зубы, потом еще что-то делала. Когда она приехала в Бостон, звонит в четыре часа мне и говорит: "Мама, меня не пускают в страну". Я спросила, почему не пускают. Она говорит: "Я не знаю, меня держат здесь, не дают говорить". Я подняла на уши весь Бостон, кто там у меня есть. Они говорят, что ничего не могут сделать. Позже она мне звонит и говорит: "Мама меня пустили в страну", но пустили по туристической визе, которую она потеряла, а студенческую — аннулировали", — рассказала случившееся Полякова.

Оля Полякова с дочерью. Фото: instagram.com/polyakovamusic

И хотя Маша заранее предупредила вуз о опоздании, но это не помогло. Из-за того, что девушка не приехала в США вовремя ее студенческая виза была аннулирована, а она отчислена из университета.

"А ведь она думала, что она приедет, поплачет, поползает на коленях, порвет волосы, кому-то даст на лапу. Она же думает, что все можно решить, потому что у нас так можно. Мама кому-то позвонит, что-то решит", — пошутила о ситуацию Полякова.

Но, к счастью, разрешить ситуацию все же удалось. Как рассказала певица, ее дочь все-таки поедет на учебу через два месяца.

"За два месяца она поедет на следующий курс. Она поплакала, ее восстановили", — поделилась звезда.

Отметим, что 26 октября, в "официальный" день певицы, состоится масштабная встреча Оли Поляковой со своими поклонниками.

Концерт Оли на сцене "Дворца Спорта" станет квинтэссенцией нового украиноязычного репертуара певицы за последние два с половиной года. Режиссером шоу станет Сергей Неклева.

Новое шоу певицы будет отличаться от предыдущих, прежде всего, своей тональностью. Тем, кому в последнее время не хватало танцевального вайба, характерного для Поляковой, наконец-то увидит его в новой концертной программе, в которую войдут новые хиты от шведских композиторов и будущий уже второй украиноязычный альбом.

Приобрести билеты еще можно по ссылке.

Оля Полякова даст концерт во Дворце Спорта. Фото: пресс-служба артиста

Напомним, Оля Полякова призналась, боится ли ее младшая дочь жить в Украине во время войны.

Также Маша Ефросинина показала, как вместе с Олей Поляковой и ее дочками отдыхала на концерте "Океан Эльзы".