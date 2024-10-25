Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дочь Оли Поляковой отчислили из престижного вуза в США arrow

Дочь Оли Поляковой отчислили из престижного вуза в США

25 октября 2024 13:16
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
Дочь Оли Поляковой отчислили из университета в Бостоне - подробности
Оля Полякова с дочерью Машей. Фото: instagram.com/polyakovamusic
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

Дочь певицы Оли Поляковой – Маша – должна была учиться в одном из лучших музыкальных вузов мира Беркли в США. Однако девушку отчислили из учебного заведения прямо перед началом занятий.

Из-за произошедшей такой неприятной ситуации Оля Полякова рассказала в YouTube-шоу "20:23".

Читайте также:

Машу Полякова не допустили к обучению в университете в США

Дочь певицы поступила в престижный вуз еще полтора года назад, однако ей пришлось отложить обучение из-за проблем со здоровьем.

Осенью этого года Маша должна была начать первый семестр в Беркли, однако после приезда в США произошли неожиданные обстоятельства.

"Год прошел и Маруся должна была ехать в Америку, но она решила, что у нее здесь куча каких-то дел. Она долго делала визу, потом лечила зубы, потом еще что-то делала. Когда она приехала в Бостон, звонит в четыре часа мне и говорит: "Мама, меня не пускают в страну". Я спросила, почему не пускают. Она говорит: "Я не знаю, меня держат здесь, не дают говорить". Я подняла на уши весь Бостон, кто там у меня есть. Они говорят, что ничего не могут сделать. Позже она мне звонит и говорит: "Мама меня пустили в страну", но пустили по туристической визе, которую она потеряла, а студенческую — аннулировали", — рассказала случившееся Полякова.

Оля Полякова с дочерью
Оля Полякова с дочерью. Фото: instagram.com/polyakovamusic

И хотя Маша заранее предупредила вуз о опоздании, но это не помогло. Из-за того, что девушка не приехала в США вовремя ее студенческая виза была аннулирована, а она отчислена из университета.

"А ведь она думала, что она приедет, поплачет, поползает на коленях, порвет волосы, кому-то даст на лапу. Она же думает, что все можно решить, потому что у нас так можно. Мама кому-то позвонит, что-то решит", — пошутила о ситуацию Полякова.

Но, к счастью, разрешить ситуацию все же удалось. Как рассказала певица, ее дочь все-таки поедет на учебу через два месяца.

"За два месяца она поедет на следующий курс. Она поплакала, ее восстановили", — поделилась звезда.

Отметим, что 26 октября, в "официальный" день певицы, состоится масштабная встреча Оли Поляковой со своими поклонниками.

Концерт Оли на сцене "Дворца Спорта" станет квинтэссенцией нового украиноязычного репертуара певицы за последние два с половиной года. Режиссером шоу станет Сергей Неклева.

Новое шоу певицы будет отличаться от предыдущих, прежде всего, своей тональностью. Тем, кому в последнее время не хватало танцевального вайба, характерного для Поляковой, наконец-то увидит его в новой концертной программе, в которую войдут новые хиты от шведских композиторов и будущий уже второй украиноязычный альбом.

Приобрести билеты еще можно по ссылке.

Оля Полякова даст концерт во Дворце Спорта
Оля Полякова даст концерт во Дворце Спорта. Фото: пресс-служба артиста

Напомним, Оля Полякова призналась, боится ли ее младшая дочь жить в Украине во время войны.

Также Маша Ефросинина показала, как вместе с Олей Поляковой и ее дочками отдыхала на концерте "Океан Эльзы".

шоу-бизнес Маша Полякова украинские звезды учеба Оля Полякова

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:51 Бойцы 3-й ОШБр ударили по технике и пехоте врага — видео

14:47 Нарушения языкового закона — какой город возглавил антирейтинг

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

14:33 Проверки больниц в Одесской области — уже есть результаты

14:29 Шмыгаль показал план борьбы с коррупцией и нарушениями в МСЭК

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

14:25 МВФ снизил прогнозы для экономики Украины

14:21 Украинцам выплатят дополнительно по 11 тыс. грн — детали

14:20 Во Львове незаконно возвели сооружение в парке — решение суда

14:06 Зарплаты аграриев в Украине — кто зарабатывает больше всего

14:04 Украина переходит на зимнее время — когда переводить часы

14:51 Бойцы 3-й ОШБр ударили по технике и пехоте врага — видео

14:47 Нарушения языкового закона — какой город возглавил антирейтинг

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

14:33 Проверки больниц в Одесской области — уже есть результаты

14:29 Шмыгаль показал план борьбы с коррупцией и нарушениями в МСЭК

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

14:25 МВФ снизил прогнозы для экономики Украины

14:21 Украинцам выплатят дополнительно по 11 тыс. грн — детали

14:20 Во Львове незаконно возвели сооружение в парке — решение суда

14:06 Зарплаты аграриев в Украине — кто зарабатывает больше всего

14:04 Украина переходит на зимнее время — когда переводить часы

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

Text

13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

Text

13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Text

13:01 Кремень объяснил, как будут наказывать нарушителей закона о языке

Text

11:25 Кремень объяснил, почему радиодиктант читает лучший тандем

Text

08:04 За кого в США будут голосовать на выборах — результаты опроса

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

08:00 Зеленский озвучил новый план усиления Украины — эфир Ранок.LIVE

24 октября 2024
Text

23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

Text

22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы