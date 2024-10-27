Оля Полякова знает, когда в Украине наступит мир

Певица Оля Полякова. Скриншот: YouTube/YanovychYevhenii

С начала полномасштабной вторжения россиян некоторые знаменитости делали свои прогнозы по завершению войны в Украине. В их числе и певица Оля Полякова. Однажды она ошиблась. А сейчас попробовала во второй раз.

Соответствующее заявление артистка сделала в YouTube-проекте "20:23" шоумена Жени Яновича.

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В интервью речь зашла о планах артистки на 2025 год. Янович предположил — 26 октября Полякова традиционно играет концерт в столичном Дворце спорта. В предыдущие годы (кроме 2022-го) артистка выступала со своей программой. Только в 2023 году выступила во Дворце "Украина".

Полякова отметила, что 26 октября 2025-го она соберет НСК "Олимпийский". После 24 февраля там еще не выступал ни один из артистов. Первоначально Полякова выразила надежду, что к тому времени война закончится. Но потом заявила об этом уже уверенно.

"26 октября 2025 года будет мир. Вот вангую. Если не закончится война, можете меня поймать", — заявила артистка.

Отметим, ранее Полякова "ванговала" победу весной 2023 года. Впрочем, к сожалению, этого не произошло. Тогда певице поверили не только поклонники, но и родная мама.

"Моя мама позвонила и спросила: "Оля, это ведь правда?" Я говорю: "Мама, я не знаю". А она: "В смысле? Ты ведь так сказала по телевизору". А она думает — все, что говорят по ТВ, это правда. Я ей говорю, что не знаю, но очень надеюсь. Но сейчас я не надеюсь, а точно говорю", — отметила Полякова.

Артистка еще раз повторила свое предсказание. Причем слово победа Полякова не произнесла. Акцентировала на мире. На каких именно условиях, уточнять певица в студии Яновича не стала.

Напомним, ранее мы писали, что дочь Оли Поляковой отчислили из престижного вуза в США. Также мы рассказывали, что Оля Полякова похвасталась сменой имиджа.