KOLA приголомшила сумою, яку витратила на шоу в Палаці Спорту - подробиці, відео

Співачка KOLA. Фото: instagram.com/kola__official

Нещодавно співачка KOLA дала свій перший сильний концерт у Палаці спорту. Зірка вклала у шоу не лише увесь свій творчий потенціал та душу, а й чималу суму коштів.

Про це артистка розповіла в коментарі "Неймовірній правді про зірок".

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19 жовтня KOLA зібрала повний зал шанувальників на своєму концерті. Співачка представила сучасне шоу, в якому використала цікаві декорації та технологічні прийоми.

Як зізналася артистка, все це обійшлося їй у декілька мільйонів гривень. Та на жаль, вкладення не окупилися.

"Воно (шоу. — Ред.) не окупиться сто відсотків. Це дуже дорогий концерт. Екран — мільйон. Конструкція — мільйон. Там ціни всі вимірюються мільйонами та пів мільйонами", — розповіла KOLA.

Кошти на концерт співачка взяла із власних збережень, а також їй допоміг її концертний директор. Гроші у свого чоловіка, каже артистка, вона не просила.

"Це мої збереження, нашого концертного директора. І, звісно, коли люди купують квитки, то те, що вони купили, ми вклали", — поділилася зірка.

Раніше KOLA та Артем Пивоваров зачарували спільним дуетом з кавером на відому пісню.

Також KOLA розповіла, які українські бренди має у своєму гардеробі.