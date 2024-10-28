KOLA приголомшила сумою, яку витратила на шоу в Палаці Спорту - подробиці, відео

Не окупився — KOLA приголомшила сумою, в яку обійшовся її концерт
Нещодавно співачка KOLA дала свій перший сильний концерт у Палаці спорту. Зірка вклала у шоу не лише увесь свій творчий потенціал та душу, а й чималу суму коштів.
Про це артистка розповіла в коментарі "Неймовірній правді про зірок".
KOLA назвала суму, яку витратила на концерти в Палаці спорту
19 жовтня KOLA зібрала повний зал шанувальників на своєму концерті. Співачка представила сучасне шоу, в якому використала цікаві декорації та технологічні прийоми.
Як зізналася артистка, все це обійшлося їй у декілька мільйонів гривень. Та на жаль, вкладення не окупилися.
"Воно (шоу. — Ред.) не окупиться сто відсотків. Це дуже дорогий концерт. Екран — мільйон. Конструкція — мільйон. Там ціни всі вимірюються мільйонами та пів мільйонами", — розповіла KOLA.
Кошти на концерт співачка взяла із власних збережень, а також їй допоміг її концертний директор. Гроші у свого чоловіка, каже артистка, вона не просила.
"Це мої збереження, нашого концертного директора. І, звісно, коли люди купують квитки, то те, що вони купили, ми вклали", — поділилася зірка.
Раніше KOLA та Артем Пивоваров зачарували спільним дуетом з кавером на відому пісню.
Також KOLA розповіла, які українські бренди має у своєму гардеробі.
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