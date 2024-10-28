KOLA ошеломила суммой, потраченной на шоу во Дворце спорта — подробности, видео

Певица KOLA. Фото: instagram.com/kola__official

Недавно певица KOLA дала свой первый сильный концерт во Дворце спорта. Звезда вложила в шоу не только весь свой творческий потенциал и душу, но и большую сумму средств.

Об этом артистка рассказала в комментарии "Невероятной правде о звездах".

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19 октября KOLA собрала полный зал поклонников на своем концерте. Певица представила современное шоу, где использовала интересные декорации и технологические приемы.

Как призналась артистка, все это обошлось ей в несколько миллионов гривен. К сожалению, вложения не окупились.

"Оно (шоу. — Ред.) не окупится сто процентов. Это очень дорогой концерт. Экран — миллион. Конструкция — миллион. Там цены все измеряются миллионами и полумиллионами", — рассказала KOLA.

Денежные средства на концерт певица взяла из собственных сохранений, а также ей помог ее концертный директор. Деньги у мужа, говорит артистка, она не просила.

"Это мои сохранения, нашего концертного директора. И, конечно, когда люди покупают билеты, то то, что они купили, мы вложили", — поделилась звезда.

Ранее KOLA и Артем Пивоваров очаровали общим дуэтом с кавером на известную песню.

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