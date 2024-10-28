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Полякова вновь собрала столичный Дворец спорта — как это было

28 октября 2024 21:42
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор
Оля Полякова отыграла большое шоу в киевском "Дворце Спорта" и упомянула о пленных
Певица Ольга Полякова на своем концерте. Фото: менеджмент артистки
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор

Накануне 26 октября певица Оля Полякова отыграла большое шоу в столичном Дворце спорта. На концерт пришли девять тысяч зрителей, а артистка со сцены не только пела свои хиты, но и доносила смыслы настоящего.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистки.

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В 2016 году Полякова положила начало традиции давать грандиозный концерт в столичном Дворце спорта именно 26 октября. Подобное шоу стало седьмым в карьере артистки. Исключением стал 2022 год, тогда она не давала большого шоу. А в 2023-м площадку сменили на Дворец "Украина".

Впрочем, в 2024-м в зале было девять тысяч фанов, ожидавших возвращения шоу такого масштаба почти три года. Режиссером новой концертной программы Поляковой стал Сергей Неклева, а музыкальным продюсером — Дмитрий Саракский.

Разогревать публику перед шоу вышла старшая дочь артистки Маша Полякова. Она впервые выступала на сцене такого масштаба под псевдонимом Mary Poppers со своей рок-группой "Шви".

Маша Полякова
Певица Маша Полякова и участники группы "Шви". Фото: менеджмент Оли Поляковой

Уже во время выступления Оли Поляковой звучали не только ее главные хиты, но и впервые переведенные с русского языка песни и новый репертуар, который войдет в новый альбом артистки.

Многим запомнилась речь Поляковой в честь украинских защитников и защитниц, после была объявлена минута молчания. Артистка отметила, что на концерте присутствуют семьи военнопленных и напомнила о восьми тысячах человек, которые до сих пор находятся в неволе российских захватчиков.

"Уже третий год более 900 бойцов полка "Азов" находятся в неволе. Вместе с ними в российском плену — более восьми тысяч украинцев, среди которых более 1 600 гражданских. Наши сердца не могут биться спокойно, пока тысячи наших людей остаются порабощенными. Мы должны кричать на весь мир, пока они не вернутся домой. Каждый наш день мы должны начинать с благодарности. Благодарности нашим смелым воинам и воительницам, которые ежеминутно борются за нашу свободу", — заявила Полякова.

Поляковый концерт
Оля Полякова с командой призвала не забывать пленных. Фото: менеджмент Оли Поляковой
Поляковый концерт
Артистка выступила перед девятьма тысячами зрителями. Фото: менеджмент Оли Поляковой

Также Полякова поблагодарила энергетикам и спасателям (ГСЧС), которые без устали восстанавливают энергосистему и дома. Не забыла артистка и о врачах, которые часто рискуя собственной жизнью, спасают пострадавших. А также поблагодарила волонтерам, которые организуют сборы и поддерживают военных и гражданских.

"Мы сильнее и громче, когда объединяемся. Поэтому должны быть единственными в нашем стремлении к свободе и миру. Молчать нельзя! Слава Украине!" — сказала Полякова, после чего в зале был развернут огромный украинский флаг.

Флаг поляка флаг
Один из флешмобов во время концерта. Фото: менеджмент Оли Поляковой

Запомнилась и акция от ЛГБТК+ сообщества и призыв Поляковой к толерантности перед многотысячной аудиторией. Это артистка делала и раньше, из-за чего ее неоднократно хейтили.

"Я поддерживаю людей, которым нужна поддержка, и то, что мы здесь с вами такие разные, такие яркие, но в то же время — единые. Это очень важно — поддерживать друг друга, несмотря на пол, вероисповедание, ориентацию. Мы все украинцы, и у нас всех равные права. Потому что свобода — это не просто слово. Это возможность свободно любить, творить и дышать полной грудью. И сегодня мы с вами боремся за право быть свободными!" — заявила Полякова.

Поляковый концерт
Оля Полякова держала флаг ЛГБТК+ сообщества. Фото: менеджмент Оли Поляковой

На шоу пришли немало представителей украинского шоу-бизнеса. Среди них, в частности, была близкая подруга Поляковой, шоувумен Маша Ефросинина с сыном Александром.

Маша Ефросинина
Шоувумен Маша Ефросинина. Фото: менеджмент Оли Поляковой
Поляковый концерт
Певица Оля Полякова с танцевальным балетом. Фото: менеджмент Оли Поляковой

Напомним, ранее мы писали, что Полякова вновь назвала дату завершения войны. Также мы рассказывали, что певица KOLA ошеломила суммой, в которую обошелся ее концерт в киевском Дворце спорта.

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