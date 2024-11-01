Чоловік Олі Полякової вперше за десять років розповів про неї — відео

Співачка Оля Полякова з чоловіком Вадимом Буряковським. Скриншот: YouTube/govorytsukhanov

До 20-ї річниці подружнього життя співачка Оля Полякова вперше за майже десять років дала спільне інтерв'ю разом зі своїм чоловіком Вадимом Буряковським. В ньому бізнесмен, зокрема, відверто розповів про найцінніший скарб у шлюбі з артисткою.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі "Говорить Суханов" телеведучого Олексія Суханова.

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Як Вадим Буряковський закохався в Олю Полякову

За словами бізнесмена, спочатку він не закохався в співачку. Полякова вразила на 16 років старшого за неї чоловіка своїм веселим, яскравим характером та красою.

"До кохання, коли розмова дійшла, багато часу пішло. Спочатку у нас дружба була. Мені Оля сподобалась як людина, не тільки зовнішньо, а сподобалося, як вона співає. Її природні дані, я розумів, що у ній є родзинка. Вона мені подарувала свій диск, він у мене досі є. Написала мені на ньому свій телефон. Я їхав у авто і вирішив послухати цей диск, одна з пісень мені сподобалася", — розповів Буряковський.

Буряковський про найцінніше у шлюбі з Поляковою

За словами бізнесмена, з яким співачка в шлюбі з 2004 року, саме два десятиліття сімейного життя — його скарб. Раніше у Буряковського не було відчуття родини, яке було у дитинстві. З’явилось воно тільки з Олею Поляковою.

"У мене стосунки з жінками були, але я не відчував себе з ними як родина, тому і дітей не було. Оля дуже добра людина, те що вона вибухова — мені це подобається. Моя родина була хлібосольна. Мама добре готувала, тато любив, щоб компанія приходила додому. У нас мама була відомий кулінар, Оля у неї теж перейняла багато рецептів. У нас родина завжди була за столом, завжди тепла атмосфера", — зізнався Вадим.

Коли Вадим став дорослим, то хотів, щоб така атмосфера була в його родині. За словами Буряковського, коли старшу доньку Машу забрали з пологового, в домі одразу стало тепло.

"Родина — це про атмосферу тепла. А коли ми молодшу доньку, Алісу, принесли додому — тепла стало удвічі більше", — зазначив Буряковський.

Чоловік Олі Полякової про їхню різницю у віці

У різниці в віці з обраницею Буряковський бачить плюси. За його словами, співачка дала йому більш сучасні погляди на життя.

"Старша донька також багато пояснює, і вже мовчу за молодшу, починає теж вчити. Добре біля молодих, відчуваєш себе набагато молодшим. Дивлюсь на своїх однолітків, і вони все більше про хвороби говорять, тому мені з ними не дуже цікаво", — підсумував Буряковський.

Оля Полякова та Вадим Буряковський. Скриншот: YouTube/govorytsukhanov

Нагадаємо, раніше ми писали про перший інтим 19-річної доньки Полякової Маші. Також ми розповідали, що Оля Полякова знову зібрала столичний Палац спорту.