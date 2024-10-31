Маша Полякова розказала про свій перший інтим

Маша Полякова. Фото: скриншот

Старша донька відомої української співачки Олі Полякової Маша привідкрила завісу особистого життя. Дівчина поділилася подробицями свого першого інтиму та зізналася, чи була їм задоволена.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Маша Полякова про "перший раз"

Маша зізналася, що добре пам'ятає свій перший інтим. Дівчина не сказала, у скільки років це сталося, втім, запевнила, що була до нього емоційно готова.

"Якщо тобі не страшно, то чому б ні. Мені було не страшно, я хотіла цього, але це було, звісно, не дуже, було швидко", — поділилася вона.

Маша також розповіла, чи обговорювала вона це питання із мамою.

"Я не говорила про це з батьками до, не говорила після. Я довго не говорила. У нас із мамою це дуже швидка розмова була. Вона запитала, чи було в мене і чи з ним. Я відповіла, що так. Вона сказала добре", — додала зіркова донечка.

Нагадаємо, Оля Полякова зізналася, чи боїться її молодша донька жити в Україні під час війни. А також Маша Єфросиніна показала, як разом з Олею Поляковою та її доньками відпочивала на концерті "Океан Ельзи".