Маша Полякова розказала про свій перший інтим

Донька Полякової відверто розповіла про свій перший інтим
Старша донька відомої української співачки Олі Полякової Маша привідкрила завісу особистого життя. Дівчина поділилася подробицями свого першого інтиму та зізналася, чи була їм задоволена.
Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Маша Полякова про "перший раз"
Маша зізналася, що добре пам'ятає свій перший інтим. Дівчина не сказала, у скільки років це сталося, втім, запевнила, що була до нього емоційно готова.
"Якщо тобі не страшно, то чому б ні. Мені було не страшно, я хотіла цього, але це було, звісно, не дуже, було швидко", — поділилася вона.
Маша також розповіла, чи обговорювала вона це питання із мамою.
"Я не говорила про це з батьками до, не говорила після. Я довго не говорила. У нас із мамою це дуже швидка розмова була. Вона запитала, чи було в мене і чи з ним. Я відповіла, що так. Вона сказала добре", — додала зіркова донечка.
Нагадаємо, Оля Полякова зізналася, чи боїться її молодша донька жити в Україні під час війни. А також Маша Єфросиніна показала, як разом з Олею Поляковою та її доньками відпочивала на концерті "Океан Ельзи".
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