Маша Полякова рассказала о своем первом интиме

Маша Полякова. Фото: скриншот

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой Маша приоткрыла занавес личной жизни. Девушка поделилась подробностями своего первого интима и призналась, была ли им довольна.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

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Маша призналась, что хорошо помнит свой первый интим. Девушка не сказала, во сколько лет это произошло, однако заверила, что была к нему эмоционально готова.

"Если тебе не страшно, то почему бы нет. Мне было не страшно, я хотела этого, но это было, конечно, не очень, было быстро", — поделилась она.

Маша также рассказала, обсуждала ли она этот вопрос с мамой.

"Я не говорила об этом с родителями до, не говорила после. Я долго не говорила. У нас с мамой очень быстрый разговор был. Она спросила, было ли у меня и с ним ли. Я ответила, что да. Она сказала хорошо", — добавила звездная дочь.

Напомним, Оля Полякова призналась, боится ли ее младшая дочь жить в Украине во время войны. А также Маша Ефросинина показала, как вместе с Олей Поляковой и ее дочками отдыхала на концерте "Океан Эльзы".