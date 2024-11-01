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Впервые за десять лет — муж Поляковой дал большое интервью

1 ноября 2024 19:39
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор
Муж Оли Поляковой впервые за десять лет рассказал о ней — видео
Певица Оля Полякова с мужем Вадимом Буряковским. Скриншот: YouTube/govorytsukhanov
Аркадий Махов - Редактор
Аркадий Махов
Редактор

К 20-летию супружеской жизни певица Оля Полякова впервые за почти десять лет дала совместное интервью вместе со своим мужем Вадимом Буряковским. В нем бизнесмен, в частности, откровенно рассказал о самом ценном кладе в браке с артисткой.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Говорить Суханов" телеведущего Алексея Суханова.

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Как Вадим Буряковский влюбился в Олю Полякову

По словам бизнесмена, поначалу он не влюбился в певицу. Полякова поразила на 16 лет старшего ее мужчину своим веселым, ярким характером и красотой.

"До любви, когда разговор дошел, много времени ушел. Сначала у нас дружба была. Мне Оля понравилась как человек, не только внешне, а понравилось, как он поет. Ее природные данные, я понимал, что в ней есть изюминка. Она мне подарила свой диск, он у меня до сих пор есть. Написала мне на нем свой телефон. Я ехал в авто и решил послушать этот диск, одна из песен мне понравилась", — рассказал Буряковский.

Буряковский о самом ценном в браке с Поляковой

По словам бизнесмена, с которым певица в браке с 2004 года, именно два десятилетия семейной жизни его клад. Раньше у Буряковского не было ощущения семьи, которое было в детстве. Появилось оно только с Олей Поляковой.

"У меня отношения с женщинами были, но я не чувствовал себя с ними как семья, поэтому и детей не было. Оля очень хороший человек, то, что она взрывная — мне это нравится. Моя семья была хлебосольная. Мама хорошо готовила, папа любил, чтобы компания приходила в дом. У нас мама была известная кулинар, Оля у нее тоже переняла много рецептов. У нас семья всегда была за столом, всегда теплая атмосфера", — признался Вадим.

Когда Вадим стал взрослым, он хотел, чтобы такая атмосфера была в его семье. По словам Буряковского, когда старшую дочь Машу забрали из роддома, в доме сразу стало тепло.

"Семья это об атмосфере тепла. А когда мы младшую дочь, Алису, принесли в дом тепла стало вдвое больше", — отметил Буряковский.

Муж Оли Поляковой об их разнице в возрасте

В разнице в возрасте с избранницей Буряковский видит плюсы. По его словам, певица дала ему более современные взгляды на жизнь.

"Старшая дочь тоже многое объясняет, и уже молчу за младшую, начинает тоже учить. Хорошо около молодых, чувствуешь себя гораздо младше. Смотрю на своих сверстников, и они все больше о болезнях говорят, поэтому мне с ними не очень интересно", — подытожил Буряковский.

Оля Полякова и Вадим Буряковский
Оля Полякова и Вадим Буряковский. Скриншот: YouTube/govorytsukhanov

Напомним, ранее мы писали о первом интиме 19-летней дочери Поляковой Маши. Также мы рассказывали, что Оля Полякова вновь собрала столичный Дворец спорта.

Алексей Суханов украинские звезды звездная пара Оля Полякова брак

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