Гайтана показала, як змінилася її донька - фото

Гайтана. Фото: instagram.com/gaitanamusic

Співачка Гайтана не часто ділиться світлинами зі своєю семирічною донькою Сапфір-Ніколь. Артистка показала, як проводить час із дівчинкою.

Новою світлиною Гайтана поділилася в Instagram.

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У своєму блозі в соцмережі виконавиця опублікувала фото, на якому показала, як вони із донькою провели час на дитячому майданчику. Вочевидь, кадр був зроблений, коли зірка забирала дівчинку зі школи.

Маленька Сапфір-Ніколь у яскравому вбранні та із бантиками на голові з усмішкою позувала на канатній доріжці. Дівчинка вже добре підросла та стала дуже схожа на свою маму.

Донька Гайтани. Фото: instagram.com/gaitanamusic

"Можливо, наші діти не знають більше про життя, але вони точно знають, як відчувати і насолоджуватися ним", — підписала світлину з донькою Гайтана.

Зазначимо, що зараз співачка разом зі своїм чоловіком Олександром Ессамі мешкає у Швейцарії.

Раніше Ольга Фреймут показала, як подорослішали її діти за час життя за кордоном.

Також Ріанна разом із двома синами знялася у рекламній кампанії власного бренду.

