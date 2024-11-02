Гайтана показала, як змінилася її донька - фото

Гайтана на рідкісному фото показала підрослу доньку-красуню
Співачка Гайтана не часто ділиться світлинами зі своєю семирічною донькою Сапфір-Ніколь. Артистка показала, як проводить час із дівчинкою.
Новою світлиною Гайтана поділилася в Instagram.
Гайтана показала семирічну доньку
У своєму блозі в соцмережі виконавиця опублікувала фото, на якому показала, як вони із донькою провели час на дитячому майданчику. Вочевидь, кадр був зроблений, коли зірка забирала дівчинку зі школи.
Маленька Сапфір-Ніколь у яскравому вбранні та із бантиками на голові з усмішкою позувала на канатній доріжці. Дівчинка вже добре підросла та стала дуже схожа на свою маму.
"Можливо, наші діти не знають більше про життя, але вони точно знають, як відчувати і насолоджуватися ним", — підписала світлину з донькою Гайтана.
Зазначимо, що зараз співачка разом зі своїм чоловіком Олександром Ессамі мешкає у Швейцарії.
Раніше Ольга Фреймут показала, як подорослішали її діти за час життя за кордоном.
Також Ріанна разом із двома синами знялася у рекламній кампанії власного бренду.
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