Гайтана пояснила, чому зникла зі сцени - подробиці, фото

Гайтана вперше розповіла, чому пішла зі сцени на декілька років
Співачка Гайтана вперше за довгий час вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками. Артистка відверто поділилася своїми переживаннями та пояснила, чому більше не з'являється на великій сцені.
Публікацію виконавиця зробила в Instagram.
Гайтана пояснила, чому поставила кар'єру на паузу
Майже сім років Гайтана перебувала у творчій паузі та не тішила шанувальників своїми піснями. А з початком повномасштабного вторгнення зірка взагалі на певний час зникла з інфопростору.
І ось нарешті Гайтана відверто розповіла фанатам, що така поведінка була зумовлена особистими переживаннями та творчою кризою. Зірка також поділилася новими чорно-білими кадрами зі знімань.
"Я довго не співала і не записувала нову музику, оскільки почувалася загубленою у хаосі як всередині, так і навколо себе. Мені потрібна була повна тиша, щоб знову навчитися по-справжньому чути себе. Намагаючись зібрати себе докупи, наче пазл із, здавалося б, загубленими шматочками, я шукала своє місце в цій новій реальності.
Мені потрібно було знайти в собі сили, щоб повернути впевненість у завтрашньому дні, щоб бути джерелом підтримки для моїх близьких, особливо для моєї доньки, яка на тлі всіх змін потребує мене більше, ніж будь-коли", — написала Гайтана.
Артистка зізналася, що вперше за тривалий час нарешті відчуває в собі сили для нових звершеть.
"У такому стані минули місяці. Мене переповнювали страх і безпорадність, нездатність захистити всіх, кого я люблю, і почуття провини за те, що я не можу бути фізично поруч з усіма своїми рідними. Але тиша зцілювала, і поступово я знову відкрила в собі бажання жити і творити. Дайте собі час, знайдіть тишу навіть у хаосі", — звернулася до фанатів Гайтана.
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