Гайтана пояснила, чому зникла зі сцени - подробиці, фото

Співачка Гайтана. Фото: instagram.com/gaitanamusic

Співачка Гайтана вперше за довгий час вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками. Артистка відверто поділилася своїми переживаннями та пояснила, чому більше не з'являється на великій сцені.

Публікацію виконавиця зробила в Instagram.

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Майже сім років Гайтана перебувала у творчій паузі та не тішила шанувальників своїми піснями. А з початком повномасштабного вторгнення зірка взагалі на певний час зникла з інфопростору.

Гайтана пояснила, чому пішла зі сцени. Фото: instagram.com/gaitanamusic

І ось нарешті Гайтана відверто розповіла фанатам, що така поведінка була зумовлена особистими переживаннями та творчою кризою. Зірка також поділилася новими чорно-білими кадрами зі знімань.

"Я довго не співала і не записувала нову музику, оскільки почувалася загубленою у хаосі як всередині, так і навколо себе. Мені потрібна була повна тиша, щоб знову навчитися по-справжньому чути себе. Намагаючись зібрати себе докупи, наче пазл із, здавалося б, загубленими шматочками, я шукала своє місце в цій новій реальності.

Мені потрібно було знайти в собі сили, щоб повернути впевненість у завтрашньому дні, щоб бути джерелом підтримки для моїх близьких, особливо для моєї доньки, яка на тлі всіх змін потребує мене більше, ніж будь-коли", — написала Гайтана.

Гайтана вийшла на зв'язок з фанами. Фото: instagram.com/gaitanamusic

Артистка зізналася, що вперше за тривалий час нарешті відчуває в собі сили для нових звершеть.

"У такому стані минули місяці. Мене переповнювали страх і безпорадність, нездатність захистити всіх, кого я люблю, і почуття провини за те, що я не можу бути фізично поруч з усіма своїми рідними. Але тиша зцілювала, і поступово я знову відкрила в собі бажання жити і творити. Дайте собі час, знайдіть тишу навіть у хаосі", — звернулася до фанатів Гайтана.

Співачка Гайтана на нових світлинах. Фото: instagram.com/gaitanamusic

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