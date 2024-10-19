Гайтана объяснила, почему исчезла со сцены - подробности, фото

Певица Гайтана. Фото: instagram.com/gaitanamusic

Певица Гайтана впервые за долгое время вышла на связь со своими поклонниками. Артистка откровенно поделилась своими переживаниями и объяснила, почему больше не появляется на большой сцене.

Публикацию исполнительница произвела в Instagram.

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Почти семь лет Гайтана находилась в творческой паузе и не радовала поклонников своими песнями. А с началом полномасштабного вторжения звезда вообще на время исчезла из инфопространства.

Гайтана объяснила, почему ушла со сцены. Фото: instagram.com/gaitanamusic

И вот, наконец, Гайтана откровенно рассказала фанатам, что такое поведение было обусловлено личными переживаниями и творческим кризисом. Звезда также поделилась новыми черно-белыми кадрами со съемок.

"Я долго не пела и не записывала новую музыку, поскольку чувствовала себя потерянной в хаосе как внутри, так и вокруг себя. Мне нужна была полная тишина, чтобы снова научиться по-настоящему слышать себя. Пытаясь собрать себя воедино, как пазл с, казалось бы, потерянными кусочками, я искала свое место в этой новой реальности.

Мне нужно было найти в себе силы, чтобы вернуть уверенность в завтрашнем дне, чтобы быть источником поддержки для моих близких, особенно для моей дочери, которая на фоне всех изменений нуждается во мне больше, чем когда-либо", — написала Гайтана.

Гайтана вышла на связь с фанами. Фото: instagram.com/gaitanamusic

Артистка призналась, что впервые за длительное время наконец-то чувствует в себе силы для новых звершетий.

"В таком состоянии прошли месяцы. Меня переполняли страх и беспомощность, неспособность защитить всех, кого я люблю, и чувство вины за то, что я не могу быть физически рядом со всеми своими родными. Но тишина исцеляла, и постепенно я снова открыла в себе желание жить и творить. Дайте себе время, найдите тишину даже в хаосе", — обратилась к фанатам Гайтана.

Певица Гайтана на новых фотографиях. Фото: instagram.com/gaitanamusic

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