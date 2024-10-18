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Тоня Матвієнко показала, куди вирушила на відпочинок з чоловіком та донькою

18 жовтня 2024 10:35
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном та донькою показала, де відпочиває - фото
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян з донькою. Фото: instagram.com/tonya_matvienko
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Співачка Тоня Матвієнко вирушила у відпустку разом зі своїм чоловіком, співаком Арсеном Мірзояном, та восьмирічною донькою Ніною. Родина обрала відпочинок на заході України.

Світлинами з подорожі виконавиця поділилася в Instagram

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Для відпочинку зіркова родина обрала курорт Яремче. У своїх Instastories Матвієнко показала неймовірну красу осені в Карпатах.

Тоня Матвієнко з донькою Ніною
Тоня Матвієнко з донькою Ніною. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

На світлинах співачка позувала разом із чоловіком та донькою на тлі гірських краєвидів. Попри низьку температуру, погода виявилася дуже сонячною, тож родина могла на повну насолодитися прогулянками. 

Донька Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна. Фото: instagram.com/tonya_matvienko
Донька Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Матвієнко та Мірзоян разом із донечкою побували біля гірської річки, де також зробили спільне фото. Сімейні кадри співачка залишила без підпису.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко з донькою
Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко з донькою. Фото: instagram.com/tonya_matvienko 

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родина Арсен Мірзоян діти українські зірки Тоня Матвієнко

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