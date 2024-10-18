Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном та донькою показала, де відпочиває - фото

Тоня Матвієнко показала, куди вирушила на відпочинок з чоловіком та донькою
Співачка Тоня Матвієнко вирушила у відпустку разом зі своїм чоловіком, співаком Арсеном Мірзояном, та восьмирічною донькою Ніною. Родина обрала відпочинок на заході України.
Світлинами з подорожі виконавиця поділилася в Instagram.
Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном та донькою вирушила в Карпати
Для відпочинку зіркова родина обрала курорт Яремче. У своїх Instastories Матвієнко показала неймовірну красу осені в Карпатах.
На світлинах співачка позувала разом із чоловіком та донькою на тлі гірських краєвидів. Попри низьку температуру, погода виявилася дуже сонячною, тож родина могла на повну насолодитися прогулянками.
Матвієнко та Мірзоян разом із донечкою побували біля гірської річки, де також зробили спільне фото. Сімейні кадри співачка залишила без підпису.
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